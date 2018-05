Optimaler Versicherungsschutz für die Treiber der Digitalisierung

München (ots) - Passgenaue Berufshaftpflicht(Vermögensschadenhaftpflicht) für IT-Dienstleister schützt gegenberufliche Risiken / Modularer Aufbau mit breiterEigenschaden-Deckung und kostenfreiem Präventionspaket wird Vielfaltund Dynamik des Marktes gerechtMit einer auf die spezifischen Bedürfnisse der boomendenIT-Branche zugeschnittenen Berufshaftpflichtversicherung(Vermögensschadenhaftpflicht) sichert Hiscox IT-Dienstleister gegendie sich stetig verändernden Risiken aus ihrer Tätigkeit ab. DieZukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland ist maßgeblich vomErfolg im digitalen Zeitalter abhängig, das sich in seiner Dynamiksowie in seinen Geschäfts- und Arbeitsmodellen massiv von früherenStandards und Strukturen unterscheidet.Mit seinem Produkt Net IT by Hiscox bietet der SpezialversichererVersicherungsschutz für IT-Freelancer und IT-Unternehmen aller Größen- vom Einmannbetrieb bis hin zum IT-Dienstleistungskonzern. Net ITberücksichtigt auch die rasche Entwicklung des IT-Marktes: Durch dieoffene Deckung sind alle in der IT-Branche typischen Tätigkeiten undRisiken mitversichert, auch aus Arbeitnehmerüberlassung oder alsDatenschutzbeauftragter. Gleichzeitig sind zukünftige neue beruflicheIT-Aktivitäten der Versicherungsnehmer automatisch im Schutzeingeschlossen. Je nach individueller Risikolage kann der Basisschutzder IT-Berufshaftpflicht (Vermögensschadenhaftpflicht) um die ModuleBetriebshaftpflicht, Cyber- und Datenrisiken sowie Sachinhalt undElektronik in einem Vertrag erweitert werden. So erhält derVersicherungskunde einen Allround-Schutz. Damit festigt Hiscox seinePionierrolle als Versicherer gewerblicher Risiken im digitalenZeitalter."Selbständige und Unternehmen, die die deutsche Volkswirtschaft inder digitalen Transformation voranbringen, verdienen einenzeitgemäßen und leistungsstarken Versicherungsschutz für ihreberufliche Tätigkeit. Hiscox ist Spezialist im Bereich derIT-Versicherungen und damit seit mehr als zwei Jahrzehnten inDeutschland aktiv. Wir kennen die Gefahren, denen IT-Unternehmen undIT-Freelancer gegenüberstehen, und wissen, wie die passendeVersicherungslösung für ihr Business aussehen muss. Mit Net IT bietenwir einen zukunftsgerichteten Schutz, der im Ernstfall schnelle,unbürokratische Hilfe garantiert und die Geschäftsgrundlage unsererVersicherten verlässlich absichert", erklärt Marc Thamm, UnderwritingManager Technology, Media & Communications bei Hiscox.Umfassender Schutz innerhalb der BerufshaftpflichtDas Basisprodukt der Deckung, die Berufshaftpflichtversicherung(Vermögensschadenhaftpflicht), sichert Net IT-Kunden gegen dieKernrisiken ihres Geschäfts ab. Bewährt hat sich die Versicherunggesetzlicher und zugleich auch vertraglicher Haftung. Der Schutz gehtweit über den üblichen Schutz hinaus und springt auch ein, wennbeispielsweise vertragliche Zusagen nicht eingehalten werden können.Zusätzlich gilt ein weitreichender Versicherungsschutz beiVerzögerungsschäden und ein Abwehr- bzw. Abmahnschutz durch Hiscoxbei unberechtigten Forderungen, der auch innerhalb der vereinbartenSelbstbeteiligung gewährt wird. Net IT beinhaltet außerdem einenpauschalierten Schadenersatz; Hiscox übernimmt im Schadenfall dieEntschädigungssumme, welche die Vertragsparteien bei Vertragsschlusspauschal vereinbart hatten. Ein Schadennachweis der Höhe nachentfällt somit für den Kunden.Weite EigenschadendeckungMit der Key-Man-Cover berücksichtigt die IT-Versicherung nun auchdie signifikante Rolle von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen. Fällteiner dieser "Key Men" dauerhaft wegen fristloser Kündigung,Krankheit oder Tod aus, übernimmt Hiscox die Kosten für diePersonalsuche oder Mehrkosten etwa für Interimspersonal bis zu sechsMonate.Neu ist auch die Deckung bei ungerechtfertigterInsolvenzanfechtung. Der Spezialversicherer übernimmt die Prüf- undVerteidigungskosten, wenn vom Insolvenzverwalter eines Kunden desVersicherungsnehmers eine Zahlung ungerechtfertigt zurückgefordertwird. Zudem besteht Abwehrschutz bei unterstelltenPatentrechtsverletzungen.Präventions-Paket: Hiscox Business AcademyDie Police beinhaltet zudem ein umfangreiches Weiterbildungs- undPräventionspaket. Unter dem Dach der "Hiscox Business Academy" bietetHiscox seinen IT-Kunden bis zu sechs kostenfreie Webinare pro Jahr zuaktuellen Themen wie Datenschutzrecht, IP-Recht undVertragsgestaltung. Vortragende sind ausgewählte Juristenrenommierter Kanzleien.Einfacher Weg zum VersicherungsabschlussDer Versicherungsschutz kann entweder über einen Maklerabgeschlossen oder mit wenigen Klicks direkt online über die Websitewww.hiscox.de/it erworben werden.Alle Informationen zum Versicherungsschutz Net IT by Hiscox gibtes unter: www.hiscox.de/it. 