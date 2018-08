Optimaler Service für 20 Millionen ADAC Mitglieder / Europas größter Mobilitätsclub etabliert Service-Funktionen in neuer Tochtergesellschaft / Essen wird neuer ADAC Standort

München (ots) - Auf dem Weg vom erfolgreichen Pannenhelfer zumumfassenden Mobilitätsdienstleister geht der ADAC den nächstenSchritt und etabliert seine Mitgliederservice-Aktivitäten in eineneue ADAC Customer Service GmbH. Das hundertprozentigeTochterunternehmen des ADAC e.V. mit Sitz in Essen wird zumMarkteintritt Anfang 2019 rund 60 Mitarbeiter beschäftigen, die sichim Wesentlichen um die zahlreichen, vielfältigen Serviceangebote fürADAC Mitglieder kümmern. Geschäftsführer der neuen Gesellschaft istLars Soutschka, in Personalunion weiterhin Geschäftsführer des ADACe.V."Einen modernen Kundenservice für mehr als 20 Millionen Menschenschnell und effizient zu gestalten, ist eine große Herausforderung.Prozesse müssen digitalisiert werden, ohne dass unser zentralerHilfegedanke, von Mensch zu Mensch, verloren geht. Mit der StadtEssen gewinnen wir nicht nur einen attraktiven Standort auf derLandkarte des ADAC hinzu, sondern schaffen in einem der größtenBallungsräume Deutschlands auch dauerhaft neue Arbeitsplätze", soLars Soutschka.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell