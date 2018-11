Baierbrunn (ots) -In der Wahl ihrer Themen und der differenzierten Darstellung sindsie beispielgebend, darüber hinaus fundiert, verständlich undunterhaltsam - dieses hohe Lob stellen die BAGSO-Experten dem"Senioren Ratgeber" sowie dem "Diabetes Ratgeber" aus: Beide Titelaus dem Wort & Bild Verlag wurden erneut mit derVerbraucherempfehlung "Nutzerfreundliche Printmedien" ausgezeichnet.Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.(BAGSO) vertritt die Interessen der älteren Menschen in Politik,Gesellschaft und Wirtschaft. Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführerdes Wort & Bild Verlags: "Die hervorragende Bewertung ist eine schöneAnerkennung unserer konstant hohen redaktionellen und gestalterischenQualität, darüber freuen wir uns sehr!"Prüfkriterien werden vollauf erfülltDie beiden Apotheken-Kundenmagazine erfüllten zu fast 100 Prozent(97 bzw. 96%) alle Prüfkriterien der BAGSO und übertreffen damit diezur Zertifizierung notwendigen 75 Prozent deutlich. Kritischbeleuchtet wurden u.a.: Sind Schrift und Zeilenabstand groß genug?Ist das Layout klar strukturiert, übersichtlich und lesefreundlich?Tragen Bilder, Fotos und Grafiken zur Anschaulichkeit bei, sind dieInhalte für eine breite Leserschaft verständlich?BAGSO-Jury: Besonders lesefreundlich und verständlichAus der BAGSO-Jurybegründung zum "Senioren Ratgeber", Deutschlandsmeistgelesenem Magazin für die Generation 60 plus: "Der SeniorenRatgeber ist durchgehend an den spezifischen Wünschen undBedürfnissen seiner Leser ausgerichtet. Thematische Schwerpunkte sindRat und Hilfe bei Gesundheitsfragen, praktische Tipps zu Bewegung undErnährung, Ratschläge zum sicheren Wohnen, zu rechtlichen Aspektensowie der allgemeinen Lebensqualität. Dieses breite Themenspektrummacht den Senioren Ratgeber zu einer interessanten und informativenLektüre, die Senioren und deren Familien das ganze Jahr überbegleitet."Den "Diabetes Ratgeber", die Nr. 1 unter denDiabetes-Zeitschriften, beurteilt die BAGSO-Jury so: "Der DiabetesRatgeber ist an den spezifischen Wünschen und Bedürfnissen seinerLeserschaft ausgerichtet. Ernährung und Bewegung, neuestewissenschaftliche Erkenntnisse sowie Wege zu einem gesünderenLebensstil sind die Themenschwerpunkte. Sie werden fundiert,verlässlich und unterhaltsam aufbereitet. Die Zeitschrift ist damitsowohl für erfahrene Diabetikerinnen und Diabetiker als auch fürNeuerkrankte ein Heft, das verlässliche Informationen bietet."HintergrundDie Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.(BAGSO) vertritt die Interessen der älteren Menschen in Politik,Gesellschaft und Wirtschaft. Unter ihrem Dach haben sich über 100Verbände mit etwa 13 Millionen älteren Menschen zusammengeschlossen.Der "Senioren Ratgeber" hat eine monatlich verkaufte Auflage von1.702.317 Exemplaren und erreicht 4,89 Millionen Leserinnen und Leserjeden Monat. Der "Diabetes Ratgeber" hat eine monatlich verkaufteAuflage von 1.171.058 Exemplaren und eine Reichweite von 2,78Millionen Leserinnen und Lesern monatlich. Quellen: IVW 3/2018, **AWA2018Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag, übermittelt durch news aktuell