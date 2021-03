Optibus sammelt 107 Millionen Dollar ein und bringt das Geodaten Paket auf den Markt, das Städten hilft, die Zukunft der urbanen Mobilität zu gestalten

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Optibus (https://www.optibus.com/de/), die Cloud-native KI-Plattform für die Planung und den Betrieb von Massentransportmitteln, gab heute bekannt, dass das Unternehmen 107 Millionen US-Dollar in einer dritten Finanzierungsrunde (Level C) unter Führung von Bessemer Venture Partners und Insight Partners erhalten hat. Die Finanzierung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem Optibus eine seiner wichtigsten Neuerungen auf den Markt bringt: das Geodaten Paket, das Verkehrsnetze und Transitgerechtigkeit durch den Einsatz von datengesteuerter Planung deutlich verbessert.Optibus wird die Finanzierung nutzen, um seine globale Präsenz weiter auszubauen und Produktfunktionen wie Optimierungs- und Künstliche-Intelligenz-Algorithmen zu steigern, die den Nahverkehr für die Fahrgäste verbessern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz erhöhen. Die Finanzierung wird auch in die Beschleunigung des Einsatzes von emissionsfreien Fahrzeugen fließen - sie ersetzen Nahverkehrsflotten, die auf fossilen Brennstoffen basieren und senken die Emissionen weltweit, gerade jetzt, wo die USA dem Pariser Klimaabkommen neu beitreten und die Abschwächung des Klimawandels wieder zu einer globalen Aufgabe wird.Optibus erhielt außerdem Finanzmittel von bestehenden Investoren wie Verizon Ventures, Pitango, New Era Capital Partners, Dynamic Loop und Blue Red Partners. Mit dieser jüngsten Runde hat Optibus seit seiner Gründung im Jahr 2014 insgesamt 160 Millionen US-Dollar eingeworben."Ein effektiver öffentlicher Nahverkehr ist ein entscheidender Bestandteil einer gut funktionierenden Gesellschaft und mit dem Aufkommen neuer Mobilitätsoptionen und Elektrofahrzeuge, gepaart mit der zusätzlichen Herausforderung der Pandemie, stehen die öffentlichen Betreiber vor mehr Komplexität denn je", sagte Alex Ferrara, Partner bei Bessemer Venture Partners. "Optibus zeichnet sich als moderne Cloud-basierte Lösung aus, die diese Komplexität durchbricht und es den Verkehrsbetrieben ermöglicht, Linien zu planen und Fahrpläne in Minuten statt in Tagen zu optimieren, was zu einem günstigeren und fahrgastfreundlicheren Erlebnis führt. Wir freuen uns, mit ihnen beim Aufbau eines globalen, erstklassigen Betriebssystems für den öffentlichen Nahverkehr zusammenzuarbeiten."Mit dem neuen Geodaten Paket können Städte ihre Verkehrsnetze fahrgastfreundlicher gestalten, indem sie bei der Linienplanung wichtige geografische Informationen visualisieren - zum Beispiel die Radwege, die die Fahrgäste auf dem Weg zur oder von der nächsten ÖPNV-Haltestelle nutzen oder die Einkaufsbezirke, Schulen, Gesundheitskliniken oder Jobcenter, zu denen die Fahrgäste wollen oder von denen sie zurück möchten. Das Paket trägt auch dazu bei, die Chancengleichheit im öffentlichen Nahverkehr zu fördern, indem es die Anzeige demografischer Daten erleichtert, die zeigen, wie sich Linienänderungen auf den Zugang der Bewohner zum öffentlichen Nahverkehr auswirken würden. Diese Funktionen erleichtern datengesteuerte Entscheidungen, die die Zugänglichkeit, Zuverlässigkeit und Leistung von Netzen, die das Leben von Millionen von Fahrgästen beeinflussen, erheblich verbessern."Die Pandemie hat es für Städte und Verkehrsbetriebe schwieriger gemacht, sichere und effiziente öffentliche Verkehrsmittel bereitzustellen und gleichzeitig gezeigt, wie wichtig diese Dienste sind", sagt Optibus-CEO und Mitbegründer Amos Haggiag. "Es ist jetzt von entscheidender Bedeutung, dass wir den öffentlichen Nahverkehr modernisieren, nicht nur um der Branche willen, sondern auch für die Kommunen auf der ganzen Welt, die sich um Verkehrsgerechtigkeit, Bewegungsfreiheit für alle Einwohner und um ökologisch nachhaltige Städte bemühen. Finanzierung wird uns helfen, genau das zu tun.""Die Produktstärke und Expansion von Optibus kommt zu einer Zeit, in der Städte und Verkehrsbetriebe alle Werkzeuge brauchen, die sie bekommen können, um nach COVID-19 ihren Service wieder aufzubauen, die Qualität ihrer öffentlichen Verkehrsnetze zu verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken", sagte Teddie Wardi, Managing Director bei Insight Partners. "Wir glauben, dass die Optibus-Plattform der Goldstandard für die Planung und Bereitstellung von Massentransportmitteln weltweit werden wird, und wir sind begeistert, mit ihnen zusammenzuarbeiten, während sie ihre ScaleUp-Reise fortsetzen."Optibus steuert komplexe Verkehrsbetriebe in über 450 Städten weltweit, darunter New York, Los Angeles, London, Melbourne, Brasilia, Hongkong und Singapur. Zu den Kunden gehören die US-Verkehrsverbünde LADOT (Los Angeles), NICE (Nassau County, New York) und AVTA (Antelope Valley, Kalifornien) sowie zwei der größten Busbetreiber in Großbritannien, First Group und Stagecoach.ÜBER OPTIBUSOptibus ist eine KI-Plattform, die dringend benötigte Innovationen für den wichtigsten Mobilitätsmodus im Herzen unserer Städte bringt: den öffentlichen Nahverkehr. Optibus nutzt eine robuste Kombination aus künstlicher Intelligenz, fortschrittlichen Optimierungsalgorithmen und verteiltem Cloud-Computing, um den öffentlichen Nahverkehr intelligenter, besser und effizienter zu machen - um letztlich die Mobilität und nachhaltige Städte zu fördern. Als Cloud-natives SaaS-Unternehmen, das 2014 gegründet wurde, steuert Optibus komplexe Verkehrsbetriebe in über 450 Städten auf der ganzen Welt, plant und disponiert die Bewegungen von Fahrzeugen und FahrernInnen, um die Qualität und Zuverlässigkeit der Verkehrsdienste zu verbessern und den Betrieb effizienter zu gestalten. Optibus wurde vom Weltwirtschaftsforum als Technology Pioneer (2020) und von Gartner als Cool Vendor (2018) anerkannt. Contact:Abigail Levnerabigail.levner@optibus.com+972-73-372-9586