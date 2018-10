Oppenheimer Small Cap Revenue: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Für die Aktie Oppenheimer Small Cap Revenue stehen per 12.10.2018 68,72 USD an der Heimatbörse NYSE Arca zu Buche.

Die Aussichten für Oppenheimer Small Cap Revenue haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Oppenheimer Small Cap Revenue ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Oppenheimer Small Cap Revenue-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 96,86, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 82,14, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Oppenheimer Small Cap Revenue haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Oppenheimer Small Cap Revenue von 68,72 USD ist mit -5,37 Prozent Entfernung vom GD200 (72,62 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 76,2 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -9,82 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Oppenheimer Small Cap Revenue-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.