Oppenheimer Global Revenue: Bitte unbedingt beachten

Oppenheimer Global Revenue weist zum 28.12.2018 einen Kurs von 23,615 USD an der BörseCboe BZX auf.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Oppenheimer Global Revenue einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Oppenheimer Global Revenue jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Oppenheimer Global Revenue konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Oppenheimer Global Revenue auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Oppenheimer Global Revenue in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Oppenheimer Global Revenue-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 26,76 USD mit dem aktuellen Kurs (23,615 USD), ergibt sich eine Abweichung von -11,75 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (25,19 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,25 Prozent), somit erhält die Oppenheimer Global Revenue-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.