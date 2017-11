Opioid-Abhängigkeit: Notstand in USA ausgerufen - In Deutschland derzeit kein Gesundheitsnotstand aufgrund von Opioid-Abhängigkeit zu befürchten

Berlin (ots) - Vor wenigen Tagen hat der amerikanische PräsidentDonald Trump angesichts einer drastischen Zunahme vonOpioid-Abhängigen in den USA einen Gesundheitsnotstand erklärt. DieNew York Times veröffentlichte bereits im Juni 2017 Daten, nach denenim Vorjahr ca. 65 000 US-Bürger an einer Drogenüberdosis starben.Damit übersteigt die Zahl der Drogentoten diejenigen, die imStraßenverkehr oder aufgrund von Herzerkrankungen oder HIVstarben.(1) In Deutschland sei aktuell kein Gesundheitsnotstandaufgrund von Opioid-Abhängigkeit zu befürchten, erklärt dazu dieDeutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. (DGS). Die gesetzlichenRegelungen sowie die vorhandenen Leitlinien zum Einsatz von Opioidenverhinderten in den meisten Fällen die Entwicklung einerAbhängigkeit."Der Einsatz von Opioiden in Deutschland ist weitestgehendunproblematisch", so Dr. Oliver Emrich, Vizepräsident der DeutschenGesellschaft für Schmerzmedizin. "Schmerzpatienten hierzulandeerhalten in der Regel nur dann Opioide, wenn die strengen Regeln derBetäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtmVV) und desBetäubungsmittelgesetzes (BtmG) eingehalten werden." Lediglich beica. 1-3 Prozent der mit Opioiden behandelten Schmerzpatienten kommtes trotz Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen zuAbhängigkeitssymptomen unter der Behandlung mit Opioiden.(2)USA: Opioide oft ohne KontrollenEin Controlling von Schmerzpatienten unter Opioiden gibt es in denUSA bislang kaum. Amerikanische Ärzte verschrieben immer größereMengen an Opioiden, ohne deren Wirkungen und unerwünschte Wirkungenwie die Auslösung eines Suchtverhaltens ausreichend zu prüfen. Die2016 publizierten Leitlinien des Centers for Disease Control andPrevention (CDC) mahnen zwar enge, zum Teil wöchentlicheWirkungs-Nebenwirkungs-Kontrollen einer Schmerzbehandlung mitOpioiden an, finden aber wenig Beachtung unter den Ärzten.(3)Grundsätzlich bergen Opioide ein hohes Potenzial derSuchtstoffabhängigkeit, vor allem gerade auch dann, wenn siegespritzt oder unretardiert eingenommen werden. Eine unretardierteApplikation führt zu hohen Rezeptorschwankungen der Opioide an denOpioidrezeptoren. Diese Schwankungen wiederum können zu Abhängigkeitim Sinne einer übermäßigen Erwartung der Applikation führen.Wissenschaftliche Auswertungen und die Empfehlungen allerFachgesellschaften in Deutschland legen daher nahe, Opioide strengindikationsbezogen, retardiert, niedrig dosiert, zeitlich begrenztund kontrolliert einzusetzen.(2) Nicht retardierte Opioide, ein laxesMonitoring und eine unzureichende Prä-Anamnese der Patienten, dieOpioide nehmen, erhöhen das Risiko einer Suchtstoffabhängigkeit."In Deutschland besteht derzeit kein Anlass, einen Notstandbezüglich der Opioid-Praxis zu beklagen", so das Fazit von Emrich."Wir haben hierzulande erheblich bessere und stringentereBehandlungsregeln sowie gesetzliche Regelungen, um eine so fataleEntwicklung, wie wir sie in den USA sehen, wirkungsvoll zuverhindern."Quellen:1. http://ots.de/nwEMH2. nach http://ots.de/IoMhn3. CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain - UnitedStates, 2016, Recommendations and Reports / March 18, 2016 /65(1);1-49)Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) e.V.Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) e.V. ist mitrund 4.000 Mitgliedern die größte Gesellschaft praktisch tätigerSchmerztherapeuten in Europa. Sie setzt sich für ein besseresVerständnis und für bessere Diagnostik und Therapie des chronischenSchmerzes ein. Bundesweit ist sie in rund 125 regionalenSchmerzzentren organisiert, in denen interdisziplinäreSchmerzkonferenzen veranstaltet werden. Oberstes Ziel der DGS ist dieVerbesserung der Versorgung von Menschen mit chronischen Schmerzen.Dies kann nur durch die Etablierung der Algesiologie in der Medizinerreicht werden. Dazu gehört die Qualitätssicherung in derSchmerzmedizin durch die Etablierung von Therapiestandards sowie dieVerbesserung der Aus-, Fort- und Weiterbildung auf den Gebieten derSchmerzdiagnostik und Schmerztherapie für Ärzte aller Fachrichtungen.Um die Bedürfnisse von Patienten noch besser zu verstehen, arbeitetdie DGS eng mit der Patientenorganisation Deutsche Schmerzliga (DSL)e.V. zusammen.Kontakt:Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V.GeschäftsstelleLennéstraße 9 · 10785 BerlinTel. 030 - 85 62 188 - 0 · Fax 030 221 85 342info@dgschmerzmedizin.dewww.dgschmerzmedizin.dePressekontakt:Selinka/Schmitz Public Relations GmbHNicole ZeunerWeinsbergstr. 118a · 50823 KölnTel. 0221-94999-80 · Fax 0221-94999-79nicole.zeuner@selinka-schmitz-pr.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V., übermittelt durch news aktuell