Opiant Pharmaceuticals-Aktie: Starker Anstieg der Aktien!

Opiant Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:OPNT) gab Topline-Ergebnisse aus einer pharmakodynamischen (PD) Studie für OPNT003, nasales Nalmefen zur Behandlung von Opioid-Überdosierungen, bekannt. In dieser an gesunden Probanden durchgeführten Crossover-Studie wurden 3 mg nasales Nalmefenhydrochlorid mit 4 mg nasalem Naloxonhydrochlorid verglichen, um die durch Remifentanil, ein synthetisches Opioid, hervorgerufene Atemdepression umzukehren. Tolle Ergebnisse der beiden Studienmedikamente Die beiden Studienmedikamente wurden durch Messung der Veränderungen der Minutenventilation… Hier weiterlesen