Opiant-Aktie: Wahnsinn!

Überblick

Opiant Pharmaceuticals Inc.(NASDAQ:OPNT) gab erste Ergebnisse einer pharmakokinetischen (PK) Studie mit mehreren Dosen von OPNT003, nasalem Nalmefen, zur Behandlung von Opioid-Überdosierungen bekannt.

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Die Crossover-Studie wurde an 23 gesunden Probanden durchgeführt und verglich das PK-Profil, die Sicherheit und die Verträglichkeit von OPNT003, wenn es als Einzeldosis von 3 mg in ein Nasenloch, als Einzeldosis in jedes Nasenloch und als zwei Dosen in ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!