Ophir Energy: Aktienanalyse vom 02.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Ophir Energy":

Per 29.06.2018 wird für die Aktie Ophir Energy am Heimatmarkt London der Kurs von 50,5 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Unsere Analysten haben Ophir Energy nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Ophir Energy lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Ophir Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Ophir Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Ophir Energy-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 79 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 56,44 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (50,5 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Ophir Energy somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Ophir Energy. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Ophir Energy daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Ophir Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.