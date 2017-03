Opferbeauftragter Beck: 63 Personen bei Berlin-Anschlag verletzt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Verletzten beim Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Dezember beläuft sich nach Angaben des neuen Bundesbeauftragten für die Berliner Terroropfer, Kurt Beck, auf 63. Das sagte er der "Bild am Sonntag". Sie alle wie auch die Familien der zwölf Todesopfer sollen in den nächsten zwei Wochen Post von ihm erhalten. Darin will der Ex-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz Hilfe und ein persönliches Gespräch anbieten.

"Ziel ist es, die Betroffenen so zu begleiten, dass sie so wenig Nachteile wie möglich haben und wieder in ein normales Leben zurückkehren können", sagte er der Zeitung. Am Dienstag soll bereits das erste Treffen mit einem Verletzten stattfinden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur