"Opfer kommen nicht zu Wort" - Betroffenen-Verbände und Medizin-Fachleute kritisieren mangelhafte Einbindung von euthanasiegeschädigten und zwangssterilisierten Menschen in den Gedenktag am 27. Januar

Hamburg (ots) - Seit 1996 gedenkt der Deutsche Bundestag am 27.Januar, dem Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, der Opfer desNationalsozialismus. In diesem Jahr soll der Opfer vonZwangssterilisation und Euthanasie gedacht werden. Ein breitesBündnis aus Betroffenen-Verbänden und Medizin-Fachleuten kritisiertden Bundestag, dass die noch lebenden Opfer nur als Zaungästeeingeladen wurden und renommierte Persönlichkeiten wie z.B. DorotheaBuck gar keine Einladung erhielten.Die 1917 geborene Dorothea Buck wurde aufgrund des Gesetzes zurVerhütung erbkranken Nachwuchses mit der Diagnose Schizophrenie imAlter von 19 Jahren zwangssterilisiert. 1941 entging sie nur knappder Euthanasie in der Frankfurter Universitätsklinik. Dorothea Buckist eine Ikone der bundesdeutschen Psychiatrieerfahrenen-Bewegung undhat 1987 zusammen mit Klara Nowak den "Bund der'Euthanasie'geschädigten und Zwangssterilisierten" gegründet. "Siewurde weder eingeladen noch darf sie etwas zu dieser Gedenkstundebeitragen", kritisiert das Bündnis. "Die jetzige Geschäftsführerindes Bundes der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten,Margret Hamm, darf nur als Zaungast auf der Ehrentribüne dieserAlibi-Veranstaltung beiwohnen.""In unseren Augen legt die Planung und Gestaltung dieserGedenkstunde beredtes Zeugnis davon ab, wie in unserer Gesellschaftnach wie vor mit Menschen umgegangen wird, die vermeintlich nicht derNorm entsprechen", so die Betroffenen-Verbände und Medizin-Fachleute."Nicht zufällig ist diese Opfergruppe nach wie vor nicht alsVerfolgte des Nationalsozialismus anerkannt, obwohl das Gesetz zurVerhütung erbkranken Nachwuchses eindeutig die Merkmale einesRassegesetzes trägt. Wir hoffen für die Zukunft, dass wir nie wiederin einer Gesellschaft werden leben müssen, die Menschen in'lebensunwert' und 'lebenswert', in 'minderwertig' und 'hochwertig'einteilt."Unterzeichnerinnen und Unterzeichner:Prof. Dr. Thomas Bock, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf(Martinistr.52, 20246 Hamburg)Fritz Bremer, Brücke Neumünster gGmbH (Ehndorfer Str. 15-17, 24537Neumünster)Renate Bublitz, 2.Vorsitzende des Landesverbandes Hamburg derAngehörigen psychisch Kranker (Rotbergkamp 12c, 21079 Hamburg)Maria Canovai, für die Westfälische Gesellschaft für SozialePsychiatrie (Karl-Siebold-Weg 67, 33617 Bielefeld)Petra Derler, EX-IN-Begleiterin (Wehrgasse 26/11, A-1050 Wien)Ruth Fricke, Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.Prof.in Friederike Götz, Hochschule für Künste im Sozialen,Ottersberg (Grohner Str.41, 28217 Bremen)Dr. Henning Hallwachs, Vorsitzender des Vereins irre menschliche.V. (Am Ohlendorfturm 5, 22149 HamburgPoul Erik Hansen, Gründer Dorothea-Buck-Haus, (Am Spengelsberg 3a,46236 Bottrop)Dr. med. Charlotte Köttgen, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrieund Kinder- und Jugenpsychiatrie/-psychotherapie, ehemals Leiterindes Jugendpsychiatrischen-psychologischen Dienstes im LandesjugendamtHamburg (Tornquitsstr.49, 20259 Hamburg)Anke Korsch, Landesverband Psychiatrieerfahrener Hamburg(Wichmannstr.4, 22607 Hamburg)Dr. med. Hans Jochim Meyer, Vorsitzender des LandesverbandesHamburg der Angehörigen psychisch Kranker (Amselstieg 33, 25421Pinneberg)Klaus Nuißl, EX-IN Genesungsbegleiter/Trainer, Dipl.-Psych, Irrenist menschlich e.V. (Karl-Stieler-Str.50, 93051 Regensburg)Dr. Klaus Obert, Caritasverband für Stuttgart e.v.Philipp Osten, Medizinhistoriker (Furtredder 25a, 22395 Hamburg)Dr.Niels Pörksen, ehemaliger Chefarzt Klinik Psychiatrie undPsychotherapie, Bielefeld BethelAlexandra Pohlmeier, Regisseurin (Bleibtreustr.10, 10623 Berlin)Sibylle Prins, Autorin (für die SozialpsychiatrischenInformationen, Ursulaplatz 1, 50668 Köln)Dietmar Rottmann, Krankenpfleger B.A. Psychiatrische Pflege(Apfelstr.91a, 33613 Bielefeld)Gwen Schulz, Genesungsbegleiterin (Martinistr.52, 20246 Hamburg)Prof. Dr. habil. Michael Schulz, Fachhochschule der Diakonie,(Bethelweg 8, 33617 Bielefeld)Gyöngyvér Sielaff, Leitung EX-IN Hamburg (Martinistr.52, 20246Hamburg)Joachim Speicher, Geschäftsführender Vorstand, Der PARITÄTISCHEWohlfahrtsverband Hamburg e.V. (Wandsbeker Chaussee 8, 22089 Hamburg)Wilfried Theißen, Vorstand Stiftung Gemeinsam Handeln (LoherStr.7, 42283 Wuppertal)Gudrun Tönnes, LebensART/EX-IN NRW e.V (Rektoratsweg 40, 48159Münster)Stefan Wohlfeil, Leiter Dorothea-Buck-Haus (Beckstr.103, 46238Bottrop)Pressekontakt:Alexandra PohlmeierTel.: 030/882 33 18Mobil: 01578/488 29 69pohlmeier@himmelundmehr.deBleibtreustr.10, 10623 BerlinOriginal-Content von: Der PARIT?TISCHE Wohlfahrtsverband Hamburg e. V., übermittelt durch news aktuell