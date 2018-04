Köln (ots) - Das Video macht fassungslos: Ein junger Mann schlägtam helllichten Tag und mitten in Berlin mit einem Gürtel auf einenanderen Mann ein, weil der eine Kippa trägt. Live bei stern TV hatsich das Opfer des antisemitischen Angriffs, der 21-jährige Adam, zudem Vorfall geäußert: "Das, was da gestern passiert ist, passiertnicht zum ersten Mal. Man muss etwas dagegen unternehmen", sagte derIsraeli im Gespräch mit Steffen Hallaschka.Adam war am Dienstagabend gemeinsam mit einem Freund am PrenzlauerBerg unterwegs gewesen, als der Angreifer ihn immer wiederbeschimpfte und wiederholt "Yahudi" nannte - das arabische Wort fürJude. Schließlich nahm der Mann seinen Gürtel ab und schlug damitimmer wieder auf Adam ein. Erst als ein Freund des Angreifers ihnfesthält, lässt der Mann von Adam ab - eine einschreitende Passantinmuss verhindern, dass der Mann sogar mit einer Flasche auf denIsraeli losgeht. Neben den körperlichen Blessuren habe der AngriffAdam auch emotional getroffen: "Das hat mich seelisch sehrmitgenommen. Ich konnte nicht schlafen und hatte Schmerzen beimAufstehen."Obwohl er selbst kein Jude ist, hatte Adam am Abend der Tat eineKippa getragen - eine traditionelle jüdische Kopfbedeckung. "Ich binkein Jude, aber das Judentum ist sehr wichtig für mich. Ich bin inIsrael geboren und aufgewachsen. Alle meine Freunde in Israel sindJuden, ich habe auch Verwandte, die Juden sind", sagte der Israelibei stern TV. Die Kippa habe er erst vor wenigen Tagen von einemFreund aus Israel geschenkt bekommen. "Er hatte noch gesagt, dass ichsie hier nicht tragen soll, weil das in Deutschland unsicher ist. Ichhabe gelacht und ihm gesagt, dass das Quatsch ist." Dass er schonwenig später deswegen attackiert werden sollte, ahnte der 21-Jährigenicht.Auf die Frage, ob er einen wachsenden Antisemitismus inDeutschland spüre, sagte Adam bei stern TV: "Auf jeden Fall. Das warja nicht der erste Fall. Ich habe das Gefühl, dass es immer schlimmerwird." Er finde deshalb "sehr gut, dass der Vorfall so vielAufmerksamkeit bekommt."Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell