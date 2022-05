Operativ Starkes von Nel Plug Power 2G Energy Everfuel SFC Energy Bloom Energy Ballard Power Linde – und dazu gibt die EU Kommission gibt Gas!

Nel Plug Power 2G Energy SFC Energy Everfuel Bloom Energy Ballard Power Linde – Wasserstoffwerte, die gerade in dieser unsicheren Marktphase abgestraft werden – Zinssteigerungen bringen Probleme wenn Verluste und Inevstitionen finanziert werden sollen/müssen.

Gerade jetzt, wo zuletzt die EU-Kommission in einer gemeinsamen Erklärung mit Industrievertretern den Ausbau der Elektrolyseur-Produktionskapazitäten als Priorität einstufte, stehen die ehemaligen Börsenlieblinge auch operativ kruz vor dem Sprung:

Es bewegte sich einges in der „Wasserstofffamilie“ in der letzten Woche. Spannung auf allen Kontinenten.

Seit dem letzten Update in der KW17, noch immer im Schatten der erreichten Kostenparität grauen mit grünem Wasserstoffs , hat sich wieder einiges an neuen Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Wobei einge schneller als andere „vorrücken“:

Nel Plug Power 2G Energy Everfuel SFC Energy Bloom Energy Ballard Power Linde – Fuss in der Tür bei Grossprojekt in Kanada, Pilotauftrag Indien – Chancen bei Yara?

Der Nel Aktie fehlen nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge. Natürlich am Liebsten für „grössere Elektrolyseure“ aus dem Pool der 22 GW potentieller Aufträge. Am 03.05.2022 gab’s da Bewegung. Den Norwegern ist es gelungen „von Anfang an“ dabei zu sein – bei Planung und Aufbau eines H2-Hubs.EverWind Fuels LLC, ein privater Entwickler von grünem Wasserstoff und Ammoniakproduktion, Speicheranlagen und Transportanlagen, hat bekannt gegeben, dass es das NuStar-Speicherterminal in Point Tupper, Nova Scotia („Point Tupper“) erworben hat. Und EverWind beabsichtigt, den Standort Point Tupper zu erweitern und zu entwickeln, um der Standort eines Knotenpunkts für grünen Wasserstoff für Ostkanada zu werden, einschließlich neuer Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff und Ammoniak.

Da springt Nel „in die Bresche“, denn die Norweger ergänzen das Team von 70 Spezialisten, das den Auf-, Ausbau des Hubs planen, vorbereiten und dann begleiten soll. Und Nel ist explizit mit der Planung der notwendigen Elektrolyseur-Anlagen beauftragt. Folgerichtig wird auch der entsprechende Auftrag an Nel vergeben werden. Mit einem Ziel von 4 Mio Tonnen CO2-Einsparung jährlich bis 2030 einer der grösseren Aufträge! HIER ALLES ÜBER DEN POTENTIELLEN ERSTEN WIRKLICHEN GROSSAUFTRAG – HIER

Und dann wieder mal ein Perspektivauftrag – wobei die Chancen direkt vor der Haustür liegen. „Nachbar“ Yara setzt verstärkt auf grünen Ammoniak – Chancen

Am Donnerstag meldete Nel wieder einmal einen Auftrag mit geringerem Volumen – rund 2 Mio EUR – von einem indischen Kunden, der aber wieder mal grosse Perspektiven eröffnet. Spannend, aber der Markt will mittlerweile mehr als „Testaufträge“, „Pilotanlagen“ oder Perspektiven sehen. Nel braucht die grossen Orders, die „in der Ketchup-Flasche feststecken, damit die Aktie ihr derzeitiges Kursniveau bestätigt und möglicherweise neue Perspektiven gewinnen kann. Zuerst zum Indien-Auftrag, dann zur direkten Nachbarschaft zur Serienproduktions-Stätte in Heroya, die eigentlich ein „natürlicher“ Grosskunde für die Norweger werden könnte und sollte… ALLES ÜBER INDIEN-AUFTRAG UND DIE AMBITIONEN DES MILLIARDENKONZERNS YARA BEIM GRÜNEN AMMONIAK – UND WARUM NEL CHANCEN HAT DA „REINZUKOMMEN“:

Ziel 10 GW Produktionskapazität weltweit bis 2025 bleiben Nel’s Ziel!

Vorletzte Woche hatte Nel offiziell seine neue und vollautomatische Elektrolyseanlage in Herøya in Norwegen eröffnet. Derzeit hat die Fabrik eine Produktionskapazität von 500 MW, aber die Kapazität soll bei entsprechender Auftragslage auf 2 GW erhöht werden. „Der nächste Schritt für uns wird die Industrialisierung unserer PEM-Technologieplattform auf ähnliche Weise sein, wie wir es mit unserer alkalischen Technologie in Herøya getan haben, und wir haben in den USA ein Standortauswahlverfahren sowohl für unsere alkalische als auch für unsere PEM-Technologie eingeleitet“, sagte Løkke anlässlich der Nordic Industry Center Zeremonie..

Nel bezeichnte sich selbst als den weltweit größten Hersteller von Elektrolyseuren mit mehr als 3.500 Einheiten, die seit 1927 in mehr als 80 Länder geliefert worden sind. Und verfolgt das grosse Ziel, bis 2025 eine Produktionskapazität von 10 GW in Europa, Asien und den USA zu erreichen. Mit der Einschränkung: Falls der Markt dies erfordert. Und er es von Nel erfordert, möchten wir ergänzen! Hier könnte das Treffen mit der EU-Kommission am Donnerstag Impulse geben!

Am 12.05.2022 gibt’s die Quartalszahlen und vielleicht noch mehr? Grossaufträge wären immer noch für Nel Asa die Bestätigung, dass die Norweger viel mehr als nur ein Hoffnungsträger sind, sondern Gestalter in der Wasserstoffzukunft. Auf jeden Fall ist das Thema Wasserstoff wieder aktuell. Durch den Krieg in der Ukraine aktueller denn je.

Nel 2G Energy Everfuel Plug Power Bloom Energy Ballard Power Linde – Bloom „ausgezeichnet“, ist man technologisch wirklich so weit vorne?

Nel 2G Energy Everfuel Siemens Energy Plug Power Bloom Energy Ballard Power Linde – Zahlen Q1/ 2022 stehen an – am 09.05.2022 stellt man sich den Anlegern

Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) steht nach eigenem Bekunden vor dem Durchbruch. In vielen Pilotprojekten, Leuchtturmprojekten oder Praxistests sind Brennstoffzellen der Kanadier im Einsatz, liefern offensichtlich zufriedenstellende Ergebnisse und so sollte nach den Testbetrieben der grossindustrielle Einsatz möglich werden. Aber diese Worte kennt man seit langer Zeit von den Kanadiern. Und jetzt wird man am 09.05.2022 um 11:00 Uhr ET sich den Fragen der Analysten und Presse stellen zu den zuvor veröffentlichten Quartalsergebnissen und dem Ausblick auf zukünftige Zielvorgaben und Ziele.

Analystenschätzungen

Durchschnittlich wird ein Verlust im Q1 von -0,133 CAD je Aktie erwartet – 14 Analysten gaben dazu eine Schätzung ab. Wäre annähernd eine Verdopplung zum Q1/2021 als man einen Verlust von -0,074 CAD je Aktie berichtete. Weiterhin wird durchschnittlich – ein Umsatzplus von 45,34 % auf 31,5 Mio CAD gegenüber den 21,7 Mio CAD im Q1/21 erwartet – hierzu äusserten sich 18 Analysten.

Wahrscheinlich haben selbst die Leute um CEO Randy MacEwen keine festen zeitlichen Vorstellungen von dem Zeitpunkt „wann der Knoten platzen soll“. Noch glauben viele Anleger an die Visionen Ballard Powers. Aber irgendwann muss zumindest der Weg klar werden. Muss zumindest ein „Datum“ genannt werden, ab dem grössere Aufträge die Orderbücher füllen werden. Hin zur Grossserienfertigung, die die Kanadier selber – nach eigener Aussage – noch nicht können.

Aber nun zu den bisher vorliegenden Zahlen für 2021 – Ballard Power investiert kräftig und sieht sich auf dem richtigen Weg In 2021 erreichte man einen Umsatz von 104,5 Mio USD. Nur minimal mehr als in 2020 – erwartet waren eigentlich eher 120 Mio USD. Noch „düsterer“ sah es beim Verlust aus: 114,4 Mio USD – rund 131 % höher aus als in 2020. Auch hier hatte der Markt etwas „weniger erwartet“. Natürlich hat Ballard auch Fortschritte zu melden: Das Weichai Joint Venture mit Ballard Power (51:49) erzielte Fortschritte und erwies sich als wichtiger Kunde für Technikelemente der Kanadier. Neue Beteiligungen sollen das Angebotspaket und die Dienstleistung des Brennstoffzellen-Herstellers für mittlere und grosse Fahrzeuge abrunden.

Wochenrückblick – KW18 – Äufreger, Ängste, aufträge und Zahlen von Adler, Nel, Rheinmetall, Hensoldt, Encavis, Wirecard, Plug Power, RWE, Linde u.a. Prognose 2022, wahrscheinlich am 09.05.2022 aktualisiert… Ballard geht von Aufwendungen in Höhe von 140 bis 160 USD aus. Und hiervon sollen operative Aufwendungen ein Niveau von 140 bis 160 Mio USD erreichen. In 2021 lag man noch bei 102.1 Mio USD. Basis der Schätzungen ist das Orderbuch in Höhe von aktuell 67.3 Mio USD für die nächsten 12 Monate, das auf dem Gesamt-Orderstand von 93.1 Mio USD zum 31.12.2022 fusst. Gut. Soweit. Und natürlich soll in 2022 verstärkt in Test- und Produktionseinrichtungen investiert werden.

Analysten erwarten derzeit für 2022 eine Verlust je Aktie von -0,598 CAD (Vorjahr -0,498 CAD). Beim Umsatz werden durchshcnittlich 150,9 Millionen CAD, erwartet (Vorjahr: 133,5 Millionen CAD ).Eine spannende Investmentstory, wobei zumindest vom Auftreten/der Transparenz und von der Konkretisierung der Erwartungen Nel SFC Energy Plug Power Everfuel oder Bloom Energy berechenbarer erscheinen.

Ballard Power Systems Inc. | Powered by Nel 2G Energy Everfuel Siemens Energy Plug Power Bloom Energy Ballard Power Linde – Ist im Rennen bei RWE's geplantem 2 GW Elektrolyseur-Anlagen in Lingen (bis 2030). Startschuss „Testanlagen" von insgesamt 14 MW. Linde gegen Sunfire, wer bekommt den Zuschlag? Grüner Wasserstoff als zukünftiger Energieträger scheint mittlerweile weltweit gesetzt zu sein, obwohl bisher eher „in kleinem Maßstab", hochsubventioniert „testweise" produziert wird. NEOM mit 2 GW Elektrolyseurkapazität ist bisher eines der wenigen grossindustriellen Projekte, deren Bau bereits begonnen hat, Aber viele Grossprojekte stehen „in den Startlöchern", dazu gehört auch die deutsche RWE AG(ISIN: DE0007037129), die wohl strategisch eine Elektrolyseurkapazität von 2GW bis 2030 betreiben will. Und dafür gab es jetzt den ersten praktischen Umsetzungsschritt – und ja es wurde auf Subventionen gewartet, die jetzt zugesagt worden sind.

RWE startet in Lingen zwei verschiedene Elektrolyseur-Technologien im Praxistest – and the winner takes all? Auf jeden Fall soll allein an dem Standort Lingen mindestens 300 MW Kapazität für grünen Wasserstoff entstehen – bis 2026. 2 GW bis 2030. Mit einer Förderzusage des Landes Niedersachsen über 8 Mio. Euro rückt die von RWE geplante Errichtung einer Test–Elektrolyse in Lingen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in greifbare Nähe. Den entsprechenden Förderbescheid übergab Olaf Lies, Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz des Landes Niedersachsen, jetzt an die für Wasserstoff verantwortliche RWE–Vorständin Sopna Sury. Diese gab zugleich bekannt, dass RWE beabsichtigt, 30 Mio EUR

in den Bau der Test–Elektrolyse auf dem Gelände ihres Gaskraftwerks Emsland zu investieren.

Anlagen kommen von Linde und Sunfire, Dresden – Grüner Wasserstoff soll am Standort grossindustriell produziert werden Die Pilot–Elektrolyse soll zunächst eine Kapazität von 14 Megawatt (MW) haben und damit direkt zu den größten Anlagen ihrer Art in Deutschland gehören. RWE will in der Versuchsanlage zwei Elektrolyse–Technologien unter industriellen Bedingungen erproben: Der Dresdner Hersteller Sunfire installiert für RWE einen Druck–Alkali–Elektrolyseur mit einer Kapazität von 10 MW. Parallel dazu errichtet Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) einen 4–MW–Protonen–Austausch–Membran–Elektrolyseur (PEM). RWE wird Eigentümer und Betreiber der gesamten Anlage in Lingen sein.





GENERELLES:

Am letzten Donnerstag legte sich EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton in einer gemeinsamen Erklärung fest. Er äusserte sich konkret: „Sauberer Wasserstoff ist unverzichtbar, um industrielle Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und zu unserer Energieunabhängigkeit von Russland beizutragen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, deshalb ist dieser europäische Elektrolyseur-Gipfel so günstig. Die Industrie hat heute einer Verzehnfachung der Fertigungskapazitäten für Elektrolyseure in Europa zugestimmt. Die Kommission wird dieses wichtige industrielle Upscaling für eine industrielle Führungsrolle bei den sauberen Energietechnologien der Zukunft unterstützen“

Und traf dabei bei Nel’s Jon André Løkke auf offene Ohren: „Die Nachfrage nach grünem Wasserstoff wächst extrem schnell und wir freuen uns über die Bereitschaft der Europäischen Kommission, uns dabei zu helfen, unsere gemeinsamen Ziele für die Produktion von grünem Wasserstoff und die Ausweitung der Produktionskapazitäten für Elektrolyseure zu erreichen“.

REPowerEU-Pläne erfordern 90 bis 100 GW Elektrolyseur-Anlagen, allein für den europäischen Bedarf bis 2030

Und die ehrgeizigen EU-Pläne – REPowerEU, konkretisiert am 19.05.2022, so der kommissions-Plan – erfordern zusätzliche Produktionskapazitäten für Elektrolyseure – gerade in Europa. Chance nicht nur für Nel, sondern beispielsweise für die Plug Power mit Europazentrale im geplanten Wasserstoffhub „Duisburg“ oder ThyssenKrupp’s nucera oder Linde’s ITM-Beteiligung oder oder oder….