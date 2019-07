Operation nach Schultereckgelenkssprengung (ACG-Luxation): Eine aktuelle Publikation der AGA zeigt Vorteile minimal-invasiver Verfahren mittels Arthroskopie gegenüber offener Operation

Zürich (ots) - "Das sollte man nicht auf die leichte Schulternehmen". Diese alte Weisheit trifft im wahrsten Sinne des Wortes aufInstabilitäten im Schultereckgelenk zu. Nach einem Sturz z.B. beimMountain-Biken oder nach einem Zusammenstoß beim Handball kann es zueiner Sprengung des Gelenkes (ACG-Luxation) zwischen Schlüsselbeinund Schulterdach kommen, die zügig behandelt werden muss. Ob dieVerletzung operiert oder konservativ behandelt werden sollte, hängtentscheidend vom Schweregrad ab und bedarf im Rahmen der Diagnostikeiner klinischen Untersuchung und Bildgebung (Röntgenbild). Eineaktuelle Publikation von Medizinern aus dem Schulterkomitee der AGA(Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie) zeigt auf, dassarthroskopische Verfahren klar erkennbare Vorteile haben in Bezug aufdie Sportfähigkeit und Wiedererlangung des vorherigen Sportlevels.(http://ots.de/uCXRV3)Ganz wichtig: Wird nach einer akuten Verletzung zu einer Operationgeraten, sollte sie frühzeitig, möglichst innerhalb von drei Wochennach dem Unfall durchgeführt werden. Eine übersehene oder verspätetbehandelte Schultereckgelenkssprengung kann zu dauerhaftenEinschränkungen führen. Insbesondere Bewegungen über Kopf und hinterden Rücken können dabei schmerzhaft sein.Verstärkte Schmerzen beim Anheben des Arms und Schonhaltung desArms sind typische Symptome einer ACG-LuxationMit 4-12% aller Schulterverletzungen ist die Verletzung desSchultereckgelenks (ACG-Luxation) eine der häufigsten und betrifftüberwiegend junge, sportlich aktive Erwachsene. Zu denRisikosportarten zählen Kontakt- bzw. Hochrasanzsportarten wieEishockey, Handball, Rugby sowie Skifahren oder Mountain-Biken. Beieinem direkten Aufprall seitlich auf die Schulter, zum Beispiel beieinem Sturz vom Mountainbike über den Lenker und Abrollen über dieSchulter, kann es zu einer Zerrung oder einem Riss der Bänder imGelenk kommen. Da das Schultereckgelenk essenziell für dieKraftübertragung vom Schultergürtel auf den Arm und für dieStabilität des Schultergürtels ist, kann eine solche Verletzung einengravierenden Funktionsverlust und andauernde Schmerzen zur Folgehaben.Ein sichtbarer Hochstand des Schlüsselbeins, möglicherweise einRuheschmerz und verstärkte Schmerzen beim Anheben des Armes über dieHorizontale hinaus sind typische Symptome der Verletzung. Häufighalten die Betroffenen ihren verletzten Arm in einer Schonhaltung engam Körper.Kühlen, schonen und medizinisch abklären lassen!Die betroffene Stelle sollte nach der Verletzung sofort gekühltund geschont werden. Bei starken Schmerzen können Schmerzmittelverschrieben werden. Entscheidend für die weitere Therapie ist dieEinordnung der Verletzung in den Schweregrad.Je nach Art der Bandverletzung und nach Ausmaß des Hochstandes desSchlüsselbeins werden 6 Verletzungstypen unterschieden:- Verletzungen mit Grad I/II können konservativ behandelt werdenund heilen in der Regel folgenlos aus. Bleiben dennoch Schmerzen undFunktionseinschränkungen zurück, kann auch zu einem späterenZeitpunkt noch operiert werden.- Verletzungen mit einem mittleren Schweregrad können, müssen abernicht unbedingt operiert werden. Jüngeren Patienten mit hohemFunktionsanspruch, Verletzung des dominanten Arms und/oderregelmäßiger schulterbelastender Tätigkeit sollen sich eher operierenlassen.- Verletzungen mit Grad IV-VI sollten i.d.R. operiert werden.Die ACG-Luxation kann offen oder minimal-invasiv operiert werdenDie offene Operation (z.B. Versorgung mittels Hakenplatte) istneben den minimal-invasiven Techniken ein Standardverfahren. Vorteildes offenen Eingriffs ist, dass der Patient schon früh wieder dieSchulter belasten kann. Allerdings muss eine zweite Operation zurEntfernung der Hakenplatte erfolgen. Eine größere Narbe und diefehlende Möglichkeit der Versorgung von Begleitverletzungen in derSchulter sind weitere mögliche Nachteile.Neuere, minimal-invasive Verfahren mit Unterstützung derArthroskopie ("Schlüsselloch-Technik") benötigen nur einen Eingriffund bieten die Chance Begleitverletzungen im Schultergelenk mit zuversorgen. Zu beachten ist allerdings, dass die Nachbehandlung in denersten 6 Wochen zurückhaltender erfolgt und nur erfahrene Operateureden Eingriff vornehmen sollten.Wie die Publikation der AGA aktuell gezeigt hat, weisen diearthroskopischen Verfahren darüber hinaus Vorteile in Bezug dieSportfähigkeit (return to sport) auf, ein wichtiger Aspekt besondersbei jungen, sportlich aktiven Erwachsenen.Wann ist Sport wieder möglich?Bei leichteren Verletzungen, die nicht operiert werden müssen,können Patienten meist nach drei bis sechs Wochen wieder ihreAlltagsaktivtäten aufnehmen. Auch Sport ist in diesem Zeitrahmenmeist schon wieder möglich. Bei starken und sich wiederholendenÜberkopftätigkeiten (vor allem im Sport und im Beruf, z.B. Maler)können die Beschwerden länger anhalten. Nach einer offenen Operationmit einer Hakenplatte können schon bald nach der Operationbelastungsfreie Tätigkeiten bis zur Horizontalen erfolgen. Fürbelastende und Überkopftätigkeiten muss das Implantat erst entferntworden sein. Insgesamt müssen Patienten nach einer OP mit einerAusfallzeit für schulterbelastende Tätigkeiten von 8-12 Wochenrechnen.Über die AGA, Gesellschaft für Arthroskopie und GelenkchirurgieDie AGA ist die größte europäische Fachgesellschaft fürArthroskopie und Gelenkchirurgie mit mehr als 5.000 Mitgliedern. DieZiele der AGA sind unter anderem Nachwuchsförderung, Weiterbildung,Standespolitik im Zusammenhang mit der Arthroskopie undGelenkchirurgie, Sicherung und Kontrolle der Qualität und dieUnterstützung und Finanzierung von wissenschaftlichen und klinischenProjekten. 