Operation Dragon: Report der Wildlife Justice Commission liefert neue Belege für das Ausmaß der Korruption im illegalen Handel mit Schildkröten in Südostasien

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) -Die Wildlife Justice Commission (http://www.wildlifejustice.org/)(WJC) hat heute im Vorfeld des Welt-Anti-Korruptions-Tags ihrenBericht Operation Dragon: Revealing new evidence of the scale ofcorruption and trafficking in the turtle and tortoise trade (1)veröffentlicht, in dem sowohl Operation Dragon, eine über 2 Jahre(2016 - 2018) laufende Ermittlung zum mehrere Millionen Dollarschweren illegalen Handel mit gefährdeten Reptilienarten in Süd- undSüdostasien als auch das Ausmaß der Korruption, die diese Verbrechengegen Wildtiere ermöglicht, im Einzelnen dargelegt werden.Im Rahmen von Operation Dragon hatte WJC eng mit dem indischenWildlife Crime Control Bureau (http://wccb.gov.in/) (WCCB), demDepartment of Wildlife and National Parks Peninsular Malaysia(http://wildlife.gov.my/index.php/en/) (PERHILITAN) und demINTERPOL-Programm gegen Umweltkriminalität (https://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime)zusammengearbeitet, eine Kooperation, die zu konkreten Ergebnissenvor Ort führte: acht Netzwerke für den illegalen Handel mitWildtieren sind erheblich unterbrochen worden, 30 Personen wurdenverhaftet, wobei fünf der illegalen Händler inzwischen inhaftiertsind und die weiteren Verdächtigen auf ihren Prozess warten. DieBehörden konnten damit in diesem illegalem Heimtiermarkt mehr als6.000 lebende Reptilien beschlagnahmen, von gefährdeten bis hin zuvom Aussterben bedrohten Arten."Die signifikante Menge an Beweisen, die durch die verdecktenErmittlungen und die gründliche Informationsanalyse durch die WJCzusammengekommen sind, hat ein fundiertes Verständnis der einzelnenRollen und der Dynamik innerhalb der Netzwerke gebracht und denStrafverfolgungsbehörden ermöglicht, gezielt die maßgeblichenDrahtzieher anzugehen, die von diesen Verbrechen am stärkstenprofitierten", erklärt Sarah Stoner, Senior Investigation Manager derWJC.Operation Dragon veranschaulicht das Ausmaß von sowohl Korruptionals auch Koordination, das den illegalen Handel mitSüßwasserschildkröten und Landschildkröten in der gesamten Regionerleichtert. Eine akribische Analyse der Informationen ergab, dassder Schwarzhandel durch organisierte Korruption von Beamten aufFlughäfen und Verkehrsknotenpunkten konsequent gefördert wird. Diesesogar von den Tätern selbst als 'Umfeld (Settings)' bezeichnetenRahmenbedingungen ermöglichen den Versand großer Mengen anLagerbeständen, was das Risiko der Aufdeckung für die Netzwerkeminimiert.Im Verlauf der Operation sind den WJC-Ermittlern mehr als 20.400Süßwasserschildkröten und Landschildkröten aus 16 unterschiedlichen,im Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) unter Appendix I und IIaufgeführten Spezies angeboten worden, darunter auch vom Aussterbenbedrohte Arten. Die WJC konnte umfassende Preisinformationen sammeln:Basierend auf den händlereigenen Preislisten beläuft sich derGroßhandelswert der dokumentierten und angebotenen Tiere auf über 3Millionen US-Dollar, wobei der Einzelhandelswert noch deutlich höherliegt. Diese Zahl gründet sich auf aktuelle Preise, die über mehrereverschiedene Datenpunkte länderübergreifend über einen längerenZeitraum zusammengetragen wurden (2)."Unsere Teams haben außerdem einen Anstieg im illegalen Handel mitselteneren und höherwertigen Süßwasserschildkröten beobachten können.Zieht man Betracht, dass es kaum noch genug dieser Tiere in freierWildbahn gibt, besteht berechtigter Anlass zur Sorge, dass derartigeEingriffe erhebliche Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Erholung derPopulation haben werden", setzt Stoner hinzu.Die Wildlife Justice Commission (http://www.wildlifejustice.org/)(WJC) ist weltweit tätig, um organisierten transnationalenkriminellen Netzwerken, die mit Wildtieren, Holz und Fisch handeln,das Handwerk zu legen. Wir sammeln die Beweise, mit denen dieVerantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können.Hinweise an die Redaktion:1. Der vollständige Report ist auf der WJC-Website unterhttp://www.wildlifejustice.org verfügbar2. Zur Illustration: eine einzelne schwarze Sumpfschildkröte kann inIndien für 22 US-Dollar angekauft und in Malaysia für 140US-Dollar oder in Hongkong für 300 - 400 US-Dollar im Einzelhandelweiterverkauft werden. Auf Großhandelsebene liegt der Preis füreine große Charge von schwarzen Sumpfschildkröten bei 55 US-Dollarpro Tier. Der geschätzte Wert des von der WJC dokumentiertenillegalen Handels basiert im Wesentlichen auf dem Großhandelswertdieser Tiere und nicht auf dem Einzelhandelswert, der allerWahrscheinlichkeit nach deutlich höher liegt.Pressekontakt:Isabel Leal bei media@wildlifejustice.orgTel. +31-6-15-67-02 01Original-Content von: The Wildlife Justice Commission, übermittelt durch news aktuell