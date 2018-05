"Operation Autsch!" (ZDF) / Premiere des neuen Kinder-Infotainment-Formats bei KiKA

Erfurt (ots) - Schräge Experimente und kuriose medizinische Fakten- eine Serie über den menschlichen Körper und was Kinder schon immerdarüber wissen wollten. Wie funktioniert er, wie heilt er sichselbst, und was passiert bei Operationen? Das Infotainment-Format"Operation Autsch!" (ZDF) startet mit passenden Antworten am 2. Juni2018 um 17:20 Uhr bei KiKA.Die Zwillingsbrüder Dr. Chris und Dr. Xand haben ihre ganzeigenen, ungewöhnlichen Methoden, um den Körper und seine Funktionenzu erforschen. In ihrem Labor führen sie verrückte Experimente durch,begleiten junge Patienten in der Krankenhaus-Notaufnahme und zuOperationen. Auch in ihrer Outdoor-Sprechstunde für Kinder imCampingwagen fördern sie erstaunliche Erkenntnisse zutage.In der ersten Folge begleiten Dr. Chris und Dr. Xand einen Jungenin die Notaufnahme, der sich eine Schraube in die Nase gesteckt hat.Außerdem experimentieren sie in ihrem Labor mit Zahnbelag und klärendarüber auf, wie Plaque entsteht und welche Schäden an den Zähnendadurch entstehen können.KiKA zeigt ab 2. Juni 2018 immer samstags um 17:20 Uhr 15 Folgen"Operation Autsch!" (ZDF). Verantwortliche Redakteurin beim ZDF istTina Kovar. Produziert wurde die Serie von der britischenProduktionsfirma Maverick TV im Auftrag der BBC. 2014 hat die BBC für"Operation Autsch!" einen Award der "British Academy of Film andTelelevison Art" erhalten.Registrierte Nutzer finden in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de im Bereich "Presse Plus" eine Folge zur Ansicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell