Opera Limited legt Preis für Börsengang fest

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Opera Limited (das"Unternehmen"), ein Pionier für innovative Internet-Browser, derneuerdings auch die KI-gestützte Content Discovery-Plattform OperaNews bereitstellt, gab heute den Preis für den Börsengang (InitialPublic Offering, IPO) von 9.600.000 American Depositary Shares(ADSs), die jeweils zwei der Stammaktien des Unternehmensentsprechen, zu einem Publikumskurs von 12,00 USD pro ADS bekannt.Die ADSs werden voraussichtlich ab Freitag, 27. Juli 2018 amNASDAQ Global Select Market unter dem Kürzel "OPRA" gehandelt. DerVollzug des Angebots soll am 31. Juli 2018 erfolgen, vorbehaltlichder Erfüllung der üblichen Vollzugsbedingungen. Parallel zumBörsengang wird das Unternehmen außerdem eine Privatplatzierungseiner Aktien im Wert von 60 Millionen USD an bestimmte Privatanlegerdurchführen. Darüber hinaus hat Opera Limited den Underwritern eine30-Tage-Option zum Kauf von bis zu zusätzlichen 1.440.000 ADSseingeräumt. China International Capital Corporation Hong KongSecurities Limited und Citigroup Global Markets Inc. agierengemeinsam als Konsortialführer für das geplante Angebot. Carnegie ASfungiert als Co-Manager für das geplante Angebot.Eine diesbezügliche Registrierungserklärung wurde auf Formular F-1am 30. Juni 2018 bei der U.S. Securities and Exchange Commission(SEC) eingereicht und von der SEC am 26. Juli 2018 für wirksamerklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkaufnoch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieserWertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einemStaat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solchesAngebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor derRegistrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einessolchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.Das Angebot für die ADSs erfolgt nur mittels eines Prospekts, derBestandteil des effektiven Registrierungsdokuments ist. Exemplaredieses Prospekts können bei folgenden Ansprechpartnern bezogenwerden: China International Capital Corporation Hong Kong SecuritiesLimited, 28th Floor, 350 Park Avenue, New York 10022, unter derRufnummer: +1-646-794-8800 oder via E-Mail: g_prospectus@cicc.com.cn;oder Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge FinancialSolutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, unterder Rufnummer: +1-800-831-9146 oder via E-Mail: prospectus@citi.com.Informationen zu OperaOpera gestaltet als Pionier seit seiner Gründung im Jahr 1996 dieZukunft des Internets. Mit der Bereitstellung seiner überlegenschnellen und innovativen Internet-Browser und der KI-gestütztenContent Discovery-Plattform Opera News hat Opera im ersten Quartal2018 monatlich durchschnittlich mehr als 320 Millionen aktive Nutzerverzeichnen können.Opera hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen. Folgen Sie unserenNews auf: http://blogs.opera.com/news/Pressekontakt:Investor-relations@opera.comOriginal-Content von: Opera Limited, übermittelt durch news aktuell