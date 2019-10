Oper trifft auf Kinderlieder / Eva Lind im Duett mit Detlev Jöcker / Star-Sopranistin und Kinderliedermacher singen neue Weihnachtslieder im Klassik-Sound

Münster (ots) -Die österreichische Star-Sopranistin Eva Lind, singt gemeinsam mitdem erfolgreichen deutschen Kinderliederkomponisten Detlev Jöcker,auf seinem neuen Album "Weihnachtslieder-Klassik".Nach zahlreichen mit Gold und Platin ausgezeichneten Kinderalbenund millionenfach abgedruckten Liedern, zählen auch viele neuenWeihnachtslieder von Detlev Jöcker mittlerweile zu richtigenKlassikern. Für sein aktuelles Album hat der Münsteraner Sänger undKomponist zehn seiner bekanntesten und beliebtesten Kompositionenausgesucht. Darunter sind Lieder wie "Dicke rote Kerzen", "Laßt dasLied der Liebe weiterklingen" und "Hört ihr alle Glocken läuten".Eingespielt wurde die Musik zu dem Album von den internationalrenommierten Duisburger Philharmonikern."Die Liebe zur klassischen Musik hat mich bis heute durch meinLeben begleitet. Deshalb bin ich auch überglücklich, dass ich mit EvaLind und den Duisburger Symphonikern an meiner Seite, dieseseinzigartige Album herausbringen konnte!", freut sich Detlev Jöcker.Auch für Eva Lind war die Zusammenarbeit eine ganz neue Erfahrung:"Obwohl wir aus unterschiedlichen Genres kommen, harmonierten unsereStimmen im Zusammenspiel mit dem Orchester einfach wunderbar. Hierist etwas ganz Besonderes entstanden, das auch vielen jungeErwachsene, die klassische Musik lieben, und die mit Detlev JöckersMusik groß geworden sind gefallen wird!"Die gebürtige Innsbruckerin stand bereits auf den größten Bühnender Welt - wie der Mailänder Scala oder der Carnegie Hall in New York- und hat mit Duettpartnern wie Luciano Pavarotti, Placido Domingooder José Carreras das Publikum begeistert. Mit"Weihnachtslieder-Klassik" zeigt Eva Lind einmal mehr ihrekünstlerische Vielfältigkeit."Weihnachtslieder-Klassik" ist ab sofort als Audio-CD im Fach- undBuchhandel sowie in allen digitalen Shops erhältlich. Feiyr.com Link:https://www.feiyr.com/x/BQ34FEin Teilerlös des Albums geht als Spende an die"ZNS-Hannelore-Kohl-Stiftung". Die Stiftung unterstützt Menschen,deren zentrales Nervensystem durch eine Schädelhirnverletzung beiUnfällen im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz, im Haushalt oder beiSpiel und Sport beschädigt wurde. Eva Lind und Detlev Jöcker sindschon seit vielen Jahren als Botschafter der Stiftung tätig.Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/31999Pressekontakt:Kornelia JöckerGeschäftsführerin Menschenkinder VerlagTelefon: +49 170 4414400E-Mail: kornelia.joecker@menschenkinder.deOriginal-Content von: Menschenkinder Verlag, übermittelt durch news aktuell