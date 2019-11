Opensignal untersucht, warum viele deutsche Smartphone-Nutzer immer noch lediglich 3G nutzen

Berlin (ots) - Opensignal analysiert die Gründe, warum sich viele deutscheSmartphone-Nutzer trotz eines LTE-fähigen Geräts nur mit dem 3G-Netz verbinden.81,4% der Nutzer haben entweder kein 4G-Abonnement oder haben die LTE-Diensteauf ihrem Smartphone deaktiviert.10 Jahre liegen seit der Einführung der LTE-Technologie zurück und das neue,schnellere 5G-Netz ist in Europa auf dem Vormarsch. Ländern wie Deutschland, dieSchweiz, Italien und Großbritannien zählen zu den Vorreitern in der Verbreitungder neuen Technologie. Doch wie sieht das Bedürfnis nach schnellem mobilemInternet aus Verbrauchersicht aus?Laut der Bundesnetzagentur existierten in Deutschland bis Ende 2018 107.5Millionen aktive SIM-Karten (M2M und IoT-Karten ausgeschlossen). Von diesenKarten waren lediglich 50.5 Millionen 4G/LTE SIM-Karten. Das bedeutet, LTE warnur in ungefähr der Hälfte aller aktiven SIM-Karten freigeschaltet, sodass mandavon ausgehen kann, dass ein Großteil der Nutzer in naher Zukunft kein Upgradezu einem schnelleren Netz plant.Die Analyse von Opensignal kam zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Nutzer,die nie auf 4G-Netze zugreifen in Gebieten mit guter 4G-Abdeckung leben.Lediglich 3% aller Nutzer leben in Gebieten, in denen keine LTE-Netz empfangenwerden kann. Das bedeutet, dass sie entweder über kein 4G-Abonnement verfügenoder die Funktion bewusst deaktiviert haben.Diese reinen 3G-Nutzer erlebten eine langsamere Download-Geschwindigkeit undwaren häufig überhaupt nicht mit einem mobilen (3G/4G) Datennetz verbunden, weilsie entweder auf das 2G-Netz zugriffen oder überhaupt kein Mobilfunksignalhatten.4G-Nutzer verbrachten laut der Opensignal Analyse fast 90% ihrer Zeit damit,entweder mit 4G oder 3G verbunden zu sein, während Smartphone-Nutzer ohne4G-Abonnement, weniger als 50% ihrer Zeit auf 3G-Netze zugreifen konnten.Den vollständigen Bericht finden Sie unter: https://bit.ly/2oUhV1APressekontakt:Red Lorry Yellow LorryDiana Sali+49 162 4129864dianas@rlyl.comeOriginal-Content von: Opensignal, übermittelt durch news aktuell