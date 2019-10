Opensignal analysiert die Nutzererfahrung bei mobilen Sprach-Apps

Berlin (ots) - Sprach- bzw. Voice-Apps haben einen großen Einflussdarauf, wie wir heutzutage kommunizieren, aber 3G-Netzwerke könnennur selten eine qualitativ hochwertige Benutzererfahrung bieten. Dasist eines der Ergebnisse des neuesten Reports von Opensignal. Dasunabhängige Mobile-Analytics-Unternehmen hat sich auf dieQuantifizierung von mobilen Netzwerken durch Echtzeitdatenspezialisiert.Voice-Apps wie WhatsApp, Skype und Facebook Messenger umgehentraditionelle Mobilfunkkanäle und bieten ein echtes Online-Erlebnissowie Flexibilität über mehrere Endgeräte und Netzwerke hinweg. Dabeispielt die Verfügbarkeit von 4G eine entscheidende Rolle. Nichtüberraschend ist, dass die Voice-App-Nutzererfahrung in 4G-Netzwerkenin allen untersuchten Ländern besser war als in reinen 3G-Netzwerken:in über einem Drittel wurde die Erfahrung mit Voice-Apps in 4G-Netzenals gut oder besser bewertet, in 3G-Netzen wurde die Erfahrung alsakzeptabel eingestuft. Alle Länder, bei denen die 4G-Voice-Apps mitschlecht oder noch schlechter bewertet wurden, verzeichneten einesehr schlechte 3G-Voice-App-Qualität.Eine gute Nutzererfahrung in 3G-Netzen ist jedoch nicht unmöglich.Neun Länder hatten einen Unterschied von weniger als fünf Punktenzwischen der Voice-App-Qualität in 3G- bzw. 4G-Netzen, wobei die3G-Erfahrung durchweg als akzeptabel bewertet wurde. WeitereErgebnisse sind:- Nur sechs der 19 Länder mit Ranking "gut", kamen aus demaußereuropäischen Ausland aus asiatischen Märkten wie Singapurund Südkorea.- Es gibt einen klaren Unterschied in der Qualität von Voice-Appsin etablierten und aufstrebenden Märkten. Die USA, Kanada undalle europäischen Märkte wurden als akzeptabel oder höhereingestuft, die Mehrheit der lateinamerikanischen, afrikanischenund nahöstlichen Märkte wurden als schlecht oder wenigerbewertet.- Mehr als zwei Drittel der Länder wurden in der3G-Voice-App-Erfahrung als schlecht und niedriger bewertet.Den vollständigen Bericht können Sie hier lesenhttps://bit.ly/2phbsxvPressekontakt:Red Lorry Yellow LorryDiana Sali+49 162 4129864dianas@rlyl.comOriginal-Content von: Opensignal, übermittelt durch news aktuell