Openmind und Kyivstar Ukraine starten erste NFV-Messaging-Plattform für Veon-Konzern

London (ots/PRNewswire) -Openmind Networks hat die vollständig native Bereitstellung ihrerNFV-Messaging-Plattform Traffic Control 6000 bei Kyivstar, einerMarke des Veon-Konzerns, erfolgreich abgeschlossen. Traffic Control6000 ist vollständig in das NFV-Netzwerk von Kyivstar integriert undverarbeitet den gesamten SMS-Verkehr.Openmind Networks hat eine wirklich revolutionäreMessaging-Plattform entwickelt und geliefert, die für dieVirtualisierung von Netzwerkfunktionen (Network FunctionsVirtualization, NFV) konzipiert wurde. Die Plattform von Openmind istin der Lage, alle bestehenden und zukünftigen Messaging-Diensteeinschließlich der OTT-Integration zu unterstützen.Die einzigartigen Funktionen von Traffic Control 6000 sorgen füreinen vollautomatischen Continuous Delivery-Prozess, bei dem einLive-Messaging-Cluster problemlos und ohne menschliche Interaktionauf die neueste Softwareversion aufgerüstet wird.Die wichtigsten Vorteile von Traffic Control 6000:1. Upgrades ohne jegliche Ausfallzeiten - Openmind hat einen neuenProzess für rollierende Live-Updates entwickelt. Dieser Prozessbeinhaltet die Einführung neuer Softwarekomponenten und diegleichzeitige geschickte Entfernung alter Komponenten. Währenddessenstellt die Messaging-Plattform weiterhin 1.000 Nachrichten proSekunde zu.Dieser automatische Updateprozess beseitigt die Komplexität unddie Kosten für detaillierte Planung, Ausfallzeiten und Tests.2. Einfache Verwaltung - Ein Traffic Control-Cluster kann zentralüber eine einzige grafische Benutzeroberfläche im Internet verwaltetwerden, die als VNF-Manager für den Messaging-Cluster fungiert. Damitkann der Cluster einfach verwaltet und automatisch skaliert werden.Dies vereinfacht die täglichen Verwaltungsaufgaben erheblich undermöglicht eine bedarfsgerechte Skalierung des Systems. Planungs-,Ressourcen- und Betreiberkosten werden dadurch reduziert.3. Netzwerkunabhängig - Openmind hat seine Messaging-Plattform sokonzipiert, dass sie in jeder Art von Netzwerkinfrastruktureingesetzt werden kann: NFV-fähige Netzwerke, virtualisierteNetzwerke oder Netzwerke, die auf dedizierter physischer Hardwarebasieren. Dies wurde durch eine Neugestaltung der Openmind-Plattformvon einem eng gekoppelten Cluster zu einer Sammlung voncontainerisierten Komponenten mittels Docker erreicht. FürNFV-Netzwerke unterstützt Traffic Control 6000 APIs, die eineSchnittstelle zur MANO-Schicht ermöglichen.4. Neue Innovations- und Umsatzchancen - Traffic Control 6000zeigt, dass echte Innovationen im Bereich Mobile Messaging undMehrwertdienste weiterhin möglich sind. Openmind hat vor kurzem seineMobile Engagement Plattform für Betreiber, Aggregatoren undInter-Carrier zur Verwaltung ihres Application-to-Person(A2P)-Verkehrs eingeführt. Traffic Control 6000 ermöglicht esBetreibern, die Unterstützung für RCS nahtlos in ihr Portfolio vonMessaging-Diensten aufzunehmen und RCS für neue hochwertigeA2P-Anwendungsfälle zu nutzen. Openmind hat außerdem DevOps in dieWelt des Messaging eingeführt, so dass unsere Kunden Innovationen wiebeispielsweise native digitale Player (Google, Facebook, WeChat) inInternetgeschwindigkeiten zur Verfügung stellen können. NeueSoftware, Upgrades und Wartungsversionen können sie damit vielschneller als andere Anbieter bereitstellen.Informationen zu Openmind NetworksDie Kommunikationsplattform von Openmind wird an über 260Standorten in 45 Ländern in Europa, im Nahen Osten, in Asien und inNordamerika verwendet und ermöglicht jeden Tag mehr als 1 MilliardeTransaktionen. Openmind hat seinen Firmensitz in Dublin und betreibtNiederlassungen in der Tschechischen Republik, Kuala Lumpur, den VAE,USA und den Niederlanden.Folgen Sie uns auf LinkedInTwitter: @Openmind_NtwksInternet: www.openmindnetworks.comPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Grainne Farrell grainne.farrell@openmindnetworks.comTel: +353-1-633-0070Original-Content von: Openmind Networks, übermittelt durch news aktuell