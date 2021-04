Openbank: Kunden spendeten im letzten Jahr 3,5 Millionen Euro für wohltätige Zwecke

Hamburg/Madrid (ots) -- Die Bank verzeichnete in den letzten zwölf Monaten eine Spenden-Zunahme von 19 Prozent- Openbank-Kunden können 44 Organisationen und Stiftungen bei verschiedenen gemeinnützigen Projekten unterstützenHamburg/Madrid (ots) - Openbank, die zu 100-prozentige digitale Bank der Santander-Gruppe, konnte in den letzten zwölf Monaten dank des Engagements ihrer Kunden 3,5 Millionen Euro für verschiedene soziale Projekte und gemeinnützige Initiativen sammeln. Dies entspricht einer Steigerung des Spendenvolumens um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Bank arbeitet derzeit mit 44 NGOs und Stiftungen zusammen."In Deutschland sehen wir ein wachsendes Interesse unserer Kunden, wichtige Organisationen wie 'Save The Children' und 'Aktion gegen den Hunger' zu unterstützen", sagt Steve Langer, Market Director Germany der Openbank. "Deshalb nehmen wir in diesem Jahr weitere, insbesondere auch deutsche, Wohltätigkeitsorganisationen in unser Programm auf."Die Kunden der Openbank haben trotz der Pandemie weiter die vier Hauptanliegen der Bank unterstützt: die Krankheitsforschung, die Kinderhilfe, die Bekämpfung von Armut sowie die Hilfe in Konfliktregionen. Sie alle sind Teil der Initiative "Open Charity", welche die Bank 2018 ins Leben gerufen hat und die in allen Ländern, in denen die Bank derzeit tätig ist (Spanien, Portugal, Deutschland und die Niederlande), präsent ist, um die Zusammenarbeit für wohltätige Zwecke zu fördern.Praktische Spendenfunktion der Openbank-DebitkarteJeder Kunde der Openbank kann Organisationen durch eine individuelle Spendenüberweisung oder die Spendenfunktion der Openbank-Debitkarte, die die Bezahlung von Einkäufen auf den nächsten Euro aufrundet, einfach und sicher unterstützen.In den kommenden Monaten wird die Bank weiter jeden Monat neue Stiftungen und Projekte hinzufügen und Spendenkampagnen zu Anlässen wie dem Weltkrebsmonat und dem Weltwassermonat durchführen.Weitere Informationen unter www.openbank.deDownload Vollständige Pressemitteilung (https://cloud.publicimaging.de/public.php?service=files&t=https://cloud.publicimaging.de/public.php?service=files&t=fd82b8b35de8d358071c45666d761c50&download)Download Pressefoto Steve Langer (https://cloud.publicimaging.de/public.php?service=files&t=ce43ef417c2f9f53a89f947f5dac4aad&download)Pressekontakt:public imaging GmbH Finanz-PR & Vertriebs GmbHGoldbekplatz 3, 22303 HamburgHenning MönsterTel.: +49 (0)40 401999 -156E-Mail: openbank@publicimaging.deOriginal-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuell