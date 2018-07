Open Text: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "MERRILL LYNCH DEPOSITOR INC PR":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Open Text, die im Segment "Anwendungssoftware" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 25.07.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 49,48 CAD.Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Derzeit schüttet Open Text nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 0,19 Prozentpunkte (1,59 % gegenüber 1,4 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

