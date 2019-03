Open Text: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Open Text":

Open Text weist am 03.03.2019, 07:23 Uhr einen Kurs von 50,62 CAD an der Börse Toronto auf. Das Unternehmen wird unter "Anwendungssoftware" geführt.

Die Aussichten für Open Text haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Open Text im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Open Text. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Buy"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu vier Signalen (0 Sell, 4 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Buy" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Open Text erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Open Text aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (46,33 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -8,52 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 50,65 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Open Text erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,71 und liegt mit 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 540,1. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Open Text auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.