Open Ship und Flottentreffen - Marine erleben auf der Kieler Woche #marinekielerwoche #marineerleben

Marine hautnah - Die Deutsche Marine begrüßt in diesem Jahr mehrals 30 Schiffe und Boote aus 14 Nationen zur Kieler Woche imMarinestützpunkt der Landeshauptstadt. Mehr als 2.000 ausländischeSoldaten werden den Stützpunkt im Stadtteil Wik bevölkern.Zu den Gastschiffen gehören unter anderem die britische Fregatte"Monmouth", die chinesische Fregatte "Binzhou" und dasUS-amerikanische Kommandoschiff "USS Mount Whitney". Angekündigt sindaußerdem Schiffe und Boote aus Belgien, Dänemark, Frankreich,Lettland, Litauen, aus den Niederlanden, Norwegen, Polen, Spanien undder Türkei. Auch die NATO-Marineverbände "Standing NATO MaritimeGroup 1" und "Standing NATO Mine Countermeasures Group 1" gehören zuden Besuchern. Nähere Informationen finden Sie ab dem 9. Juni 2018auf marine.de. Flaggschiff der Deutschen Marine ist derEinsatzgruppenversorger (EGV) "Frankfurt am Main", der bereits am 13.Juni im Kieler Stützpunkt erwartet wird.Am Eröffnungswochenende und am Mittwoch bittet die Marinetraditionell zum Open Ship. An Bord der teilnehmenden Schiffe könnenunsere Besucher einen Eindruck aus nächster Nähe erhalten. WeitereHöhepunkte sind die Kranzniederlegung aller Schiffe und Boote in See,die zur Kieler Woche in den Stützpunkt kommen, am 18. Juni 2018 beimMarine-Ehrenmal Laboe, das Flaggschiff-Konzert an Bord desEinsatzgruppenversorgers "Frankfurt am Main" am 20. Juni 2018(Anmeldung erforderlich), die bekannte "Navy Night" und das"Kutter-Race" am 23. Juni 2018.Die Marine findet auf der Kieler Woche auch in den sozialen Medienstatt: Teilen Sie uns unter #marinekielerwoche mit, welcher MomentIhr persönliches Highlight ist und sehen Sie sich mit etwas Glück aufunseren sozialen Medien wieder.Hinweise für die PresseDas Kieler Woche Büro des Presse- und Informationszentrums derMarine ist ab Freitag, den 15. Juni 2018 täglich ab 9 Uhr geöffnet.Medienvertreter werden gebeten, sich hier mit ihrem Presseausweisoder einer redaktionellen Beauftragung zu akkreditieren und diePressekarte für den Marinestützpunkt in Empfang zu nehmen.Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Str. 17, 24106 KielOffizierheim, 3. Obergeschoss, Raum Neustadt Telefon: +49(0)431-71745-1410/1411 Fax: +49 (0)431-71745-1412 E-Mail:marinekielerwoche@bundeswehr.orgPressetermin EinlaufparadeMedienvertreter haben am Freitag, dem 15. Juni 2018, dieMöglichkeit, das Einlaufen der teilnehmenden Schiffe und Boote zubegleiten. Hierzu gibt es zwei Pressetermine:Termin 1:Pressefahrt mit einer Barkasse der Marine: Eintreffen an derHauptwache des Marinestützpunktes bis spätestens 5.15 Uhr. Einspäterer Einlass ist nicht möglich. Wetterfeste Kleidung wirdempfohlen. Verpflegung kann nicht bereitgestellt werden. Die Barkassewird voraussichtlich gegen 12 Uhr in den Marinestützpunktzurückkehren.Ort:Hauptwache Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17, 24106 KielAnmeldung:Bitte akkreditieren Sie sich mit dem beiliegendenAkkreditierungsformular für die Einlaufparade bis Donnerstag, den 14.Juni um 9 Uhr. Die Plätze an Bord der Barkasse sind begrenzt undwerden nach Eingang der Anmeldung vergeben. Warten Sie bitte in jedemFall eine Bestätigung Ihrer Akkreditierung ab. Es besteht keinAnspruch auf eine Mitfahrt.Termin 2:Begleiten der Einlaufparade vom Marinestützpunkt aus: Eintreffenan der Hauptwache des Marinestützpunktes bis spätestens 6.30 Uhr. DieEinlaufparade wird gegen 12 Uhr beendet sein.Ort:Hauptwache Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17, 24106 KielAnmeldung:Bitte akkreditieren Sie sich mit dem beiliegendenAkkreditierungsformular für die Einlaufparade bis Donnerstag, den 14.Juni um 9 Uhr.Programm der Deutschen Marine auf der Kieler Woche:Freitag, 15. Juni 20186.00 Uhr (Beginn)EinlaufparadeSonnabend, 16. Juni 201813.30 - 17.30 UhrOpen Ship*14.30 UhrSeenotrettungsübung mit DGzRS und Sea King-Hubschrauber16.00 UhrDemonstration Faltstraßengerät der SpezialpioniereSonntag, 17. Juni 20189.15 - 11.00 UhrGottesdienst an Bord Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main"(nur bestätigte Anmeldungen, Anmeldung ankielerwochestab@bundeswehr.org)13.30 - 17.30 UhrOpen Ship*14.30 UhrSeenotrettungsübung mit DGzRS und Sea King-Hubschrauber16.00 UhrDemonstration Faltstraßengerät der Spezialpioniere20.00 - 22.00 UhrInternationaler Tanzabend "Navy Night" ab 18 Jahren (Legienhof,Legienstraße 22, Kiel, für Damen kostenlos)Montag, 18. Juni 201810.00 - 11.00 UhrKranzniederlegung in Gedenken an die in See gebliebenen Kameradenaller Länder (Marineehrenmal Laboe, Strandstraße 92, Laboe)16.00 UhrSiegerehrung Marinekutterregatta (Offene, ZK10) Marinestützpunkt,Schweriner Str. 17, Kiel (Filmsaal)Mittwoch, 20. Juni 201813.30 - 17.30 UhrOpen Ship*19.00 - 21.00 UhrKonzert Marinemusikkorps Kiel auf dem Flaggschiff (nur bestätigteAnmeldungen, Anmeldung an konzertanbord@bundeswehr.org)Donnerstag, 21. Juni 201818.00 - 20.00 UhrKonzert Marinemusikkorps KielRestaurant Forstbaumschule, Düvelsbeker Weg 46, Kiel (es ist keineAnmeldung nötig)Freitag, 22. Juni 201816.00 UhrSiegerehrung Marinekutterregatta (INAT, JWK, K-II-K, OLJM)Marinestützpunkt, Schweriner Str. 17, Kiel (Filmsaal)Sonnabend, 23. Juni 201811.00 UhrMarinekutter-Races (Damen, Offene Klasse) Kieler Förde vor SeebadDüsternbrook16.00 UhrSiegerehrung Marinekutter-RaceMarinestützpunkt, Schweriner Str. 17, Kiel (Filmsaal)*Beim Einlass in den Marinestützpunkt werden Taschenkontrollendurchgeführt. Haustiere sind beim Open Ship nicht zugelassen. ZumOpen Ship wird ab 13 Uhr ein kostenloser Pendelverkehr mit Barkassenzwischen dem Fähranleger "Bellevue" im Kieler Stadtteil Düsternbrookund dem Marinestützpunkt eingerichtet. Kinder unter 14 Jahren sowiePersonen unter 48 Kilogramm Körpergewicht und / oder 120 cmKörpergröße können aus Sicherheitsgründen leider nicht mitgenommenwerden. Die Barkassen sind nicht barrierefrei. Wir werden dabeileider auch solche Personen nicht mitnehmen können, deren körperlicheEinschränkungen im Notfall eine selbstrettende Maßnahme erschwerenwürde.