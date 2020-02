"Open Science Center" - "Hochschulperle des Monats" Februar geht an die Ludwig-Maximilians-Universität München

Essen/Berlin (ots) - Die "Hochschulperle Offene Wissenschaft" des Monats Februargeht an das "Open Science Center" (OSC) der Ludwig-Maximilians-Universität inMünchen. Ziel des OSC ist es, das Engagement für offene und transparenteForschung zu stärken. Denn Open Science kann Wissenschaftlern dabei helfen, zurobusten und verlässlichen Erkenntnissen zu gelangen. So soll die Qualität undGlaubwürdigkeit von Wissenschaft gesichert werden, die oft unter enormenWettbewerbsdruck steht. Das OSC ist interdisziplinär aufgestellt und damit indieser Form das erste seiner Art an einer Universität: Die Mitglieder desZentrums stammen aus fünfzehn verschiedenen Fachrichtungen - von der Soziologieüber die Informatik bis hin zu den Geowissenschaften.Das Projekt fördert die Öffnung von Wissenschaft an der LMU München mitunterschiedlichen Ansätzen. Dabei hat es sich drei Schwerpunkte gesetzt: Zumeinen will das OSC den wissenschaftlichen Nachwuchs, aber auch etablierteForscherinnen und Forscher mit Workshops, Konferenzen und weiterenVeranstaltungen zu Open Science schulen und Studierende für das Themasensibilisieren. Zum anderen will das OSC den wissenschaftlichen Prozess selbsterforschen - also über Forschung forschen. Dabei untersuchen die Wissenschaftlergezielt psychologische, soziologische und statistisch-methodische Aspekte, diezu verzerrten oder falschen Forschungsergebnissen führen können. Schließlichmöchte das Projekt die Anreizstrukturen im Wissenschaftssystem zum Thema machenund Empfehlungen und Vorschläge für relevante Gremien ausarbeiten.Mit seiner Arbeit steigert das OSC nicht zuletzt auch die Wettbewerbsfähigkeitder Universität: Bei der Forschungsförderung der EU oder bei der neu gegründeten"Open Research Funders Group" spielt die Notwendigkeit von Open Science einezentrale Rolle, wenn es um die Bewilligung von Fördermitteln für neueForschungsprojekte geht."Das 'Open Science Center' der LMU München erschließt mit seinem umfassendenAnsatz von Open Science, der vom Training bis hin zu Anreizstrukturen reicht,eine große Zielgruppe an Studierenden und Forschenden", so die Jury desStifterverbandes zur Entscheidung, die "Hochschulperle Offene Wissenschaft" imFebruar an das "Open Science Center" der Ludwig-Maximilians-Universität Münchenzu vergeben. "Das Projekt bringt Open Science auf allen Ebenen voran und greiftdabei auch aktuelle Debatten rund um die Themen Open Science und Open Data auf."Weitere Informationen unter: https://www.osc.uni-muenchen.de/index.htmlWas ist eine Hochschulperle?Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die in einer Hochschulerealisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauernkaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andereHochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperlevor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die "Hochschulperledes Jahres" gekürt. Im Jahr 2020 steht die Auszeichnung unter dem Oberthema"Offene Wissenschaft". Es geht dabei um neue Herangehensweisen in Forschung undLehre, die jenseits etablierter Formen und Formate Wissenschaft mit Gesellschaftund Wirtschaft zusammenbringen. Ziel der auszuzeichnenden Initiativen undProjekte soll es sein, Innovationen zu fördern und den gesellschaftlichen Nutzenvon Wissenschaft zu stärken. www.hochschulperle.dePressekontakt:Pressekontakt:Nina KollasStifterverbandT 030 322982-305nina.kollas@stifterverband.deFelix SchönbrodtLeitung "Open Science Center" der LMUT 089 2180-5050felix.schoenbrodt@psy.lmu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/18931/4531985OTS: Stifterverband für die Deutsche WissenschaftOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell