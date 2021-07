Open Market | niiio finance group AG: Geplante Übernahme geplatzt – wer weiss wofür es gut ist.

04.07.2021 – Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Spezialist für Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement, hatte am 16.03.2021 eine Absichtserklärung (Letter of Intent) mit Uwe Schenk, Alleingesellschafter der Coburger CORYX Software GmbH (CORYX), unterzeichnet. Ziel war der mehrheitliche Erwerb seiner Geschäftsanteile gegen Gewährung neuer Aktien an der niiio finance group AG, die im Rahmen einer entsprechenden Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ausgegeben würden. Schenk sollte eine Managementfunktion in der CORYX behalten.

„Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, wird die Pläne einer Übernahme der CORYX Software GmbH (CORYX) nicht weiter verfolgen. Die Parteien konnten keine Einigkeit über den Übernahmepreis und zu den Details der technologischen Zusammenarbeit erzielen. Am 17.3.2021 hatte die niiio finance group die Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung (Letter of Intent) mit dem Alleingesellschafter der CORYX kommuniziert. Beide Seiten haben sich heute darauf geeinigt, die Gespräche zu beenden.“ (Ad hoc, 04.07.2021)



Die 2001 von Uwe Schenk in Coburg gegründete CORYX Software GmbH entwickelt und vertreibt mit neun Mitarbeitern Finanz-Software mit Fokus auf das Reporting für Family Offices.

Und auch wenn diese Übernahme an „Gegensätzen“ gescheitert ist, stehen die Zeichen bei niiio weiter auf Expansion. Erinnern Sie sich noch an den 15.05.2021? Wir leiteten das spannende EXCLUSIVINTERVIEW mit dem CEO Johann Horch folgendermassen ein:

Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Spezialist für Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement, im Fokus. Und auch wenn sich die Umsätze derzeit noch im überschaubaren Dimensionen bewegen, so ist dieses Fintech doch in zukunftsträchtigen Märkten unterwegs. Märkte die eigentlich gerade erst für moderne Technologien entdeckt werden, die hohes Wachstumspotential aufweisen. Und so ist die Story der niiio erst am Anfang. Was möglich ist, was werden könnte – Fragen die beantwortet werden. Spannende Story. Hier das Exklusivinterview mit CEO Johann Horch.