Open Market | NIIIO macht Einbringung rund...

21.12.2018 - Kurz vor dem Jahresende wurden die dringend benötigten Unterlagen der Finanzbehörden der Deutschen Software Engineering & Research GmbH (DSER) zugestellt. Mit dieser verbindlichen Auskunft ist die Einbringung der DSER in die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332) den entscheidenden Schritt vorangekommen und eine steuerneutrale Übertragung des operativen Geschäfts zur niiio finance group AG kann damit zeitnah verwirklicht werden. "Dieser Schritt war wichtig und bringt uns endlich voran. Ich freue mich, dass die notwendige Bescheinigung der Finanzbehörden noch so kurz vor Weihnachten zugestellt wurde. Alle Signale stehen jetzt auf Integration innerhalb der nächsten Monate.", erklärt Johann Horch, Vorstand der niiio finance group AG.

In einem nächsten Schritt wird die DSER GmbH ihr operatives Geschäft ausgliedern und somit konkret für die Einbringung vorbereiten. Hierzu wird der operative Teilbetrieb der DSER vollständig in die Tochtergesellschaft meridio matrix GmbH ausgegliedert. In einem nächsten Schritt soll dieses Unternehmen dann in die niiio finance group AG eingebracht werden. "Die geplante Integration des gesamten operativen Geschäftes der DSER beschleunigt für das börsennotierte Unternehmen das Unternehmenswachstum und steigert dessen Werthaltigkeit.", so Johann Horch, Vorstand der niiio finance group AG.

Die Einbringung des operativen Geschäfts der DSER ist gleichzeitig ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der neuen niiio-Marktplatz-Strategie. Die Konzeption einer Plattform mit klarem B2B Fokus soll es Softwareanbietern ermöglichen, deren Lösungen nach Themen klassifiziert white-gelabelt zu vermarkten. Die niiio finance group AG würde so eine belastbare Technologie-Brücke zwischen Softwareanbietern, FinTechs und klassischer Bankeninfrastruktur darstellen.

Mit der Einbringung des operativen Geschäfts der DSER GmbH übernimmt die niiio finance group AG auch die Entwicklungs- und Vertriebsexperten des Softwarehauses. Dies sind derzeit rund 45 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten deutschlandweit

So profitiert niiio direkt von den umfassenden Technologielösungen im Bereich digitales Vermögensmanagement der DSER GmbH.

niiio?

Die niiio finance group AG versteht sich als Lösungspartner für Banken, FinTechs und Finanzdienstleister. Ihre hochwertigen Software-as-a-Service-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar. Mit der Entwicklung einer auf Blockchain-Technologie basierenden Plattform im B2B Bereich wird die niiio finance group AG künftig FinTechs die Möglichkeit bieten, deren Software als White-Lable-Angebot zu vermarkten.

Aktuell (21.12.2018 / 09:32 Uhr) notieren die Aktien der niiio finance group AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,05 EUR (+5,88 %) bei 0,90 EUR.