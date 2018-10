Open Market | NIIIO kooperiert

16.10.2018 - Der Kooperationsvertrag zwischen der Deutschen Software Engineering & Research GmbH (DSER) und der BearingPoint GmbH wird auch dem FinTech Softwarehaus niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332) deutliche Wachstumsimpulse geben. "Diese Partnerschaft ist eine wichtige Erweiterung und Verbesserung unseres Ökosystems für Vermögensverwalter. Mit BearingPoint haben wir einen Partner gefunden, der als internationaler Innovationsführer im Bereich digitaler Bankenberatung aktiv ist.", so Kris Grgurevic, Vertriebsvorstand der niiio finance group AG. "Wir werden BearingPoint bei ihren Research-Projekten zum Digitalen Vermögensmanagement mit unserem technologischen Know-how und insbesondere mit unserer Expertise zu Cloud-Banking-Services unterstützen".

Auf der Grundlage des jetzt geschlossenen Kooperationsvertrages werden die jeweiligen Kompetenzen der Vertragspartner in einem schlagkräftigen Team gebündelt. Hierfür bringen die DSER GmbH und die niiio finance group AG ihre umfassende technologische Expertise für Vermögensmanagementlösungen in der Cloud ein. Im Gegenzug profitieren sie wiederum von der internationalen Beratungskompetenz der BearingPoint GmbH. So wird es den Kunden der BearingPoint GmbH in Zukunft möglich sein, von den umfassenden Technologielösungen im Bereich digitales Vermögensmanagement der DSER GmbH und der niiio finance group AG zu profitieren. Die DSER GmbH und die niiio finance group AG gewinnen ihrerseits skalierungsfähige und international vertretene Beratungskompetenzen von einer der weltweit führenden Unternehmensberatungen hinzu.

"Wir haben uns bereits in der Vergangenheit mit BearingPoint zu fachlichen Themen im Bereich Vermögensberatung und -verwaltung ausgetauscht. Der Kooperationsvertrag ist die logische Fortsetzung dieser zielgerichteten Arbeit. Wir freuen uns auf die Projekte, die wir jetzt gemeinsam angehen werden", so Johann Horch, Vorstandsvorsitzender der niiio finance group AG.

Am 19.07.2018 wurde ein sogenanntes Technology Agreement zwischen der DSER GmbH und BearingPoint GmbH geschlossen. Dieser Kooperationsvertrag schließt ebenfalls die Geschäfte der niiio finance group AG mit ein und soll auf allen Vertragsseiten für weiteres Umsatzwachstum im Bereich "Digitales Vermögensmanagement" sorgen.

Über niiio finance group AG

Die niiio finance group AG versteht sich als Lösungspartner für Banken, FinTechs und Finanzdienstleister. Ihre hochwertigen Software-as-a-Service-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar. Mit der Entwicklung einer auf Blockchain-Technologie basierenden Plattform im B2B Bereich wird die niiio finance group AG künftig FinTechs die Möglichkeit bieten, deren Software als White-Lable-Angebot zu vermarkten.

Aktuell (16.10.2018 / 09:16 Uhr) notieren die Aktien der niiio finance group AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,02 EUR (+1,51 %) bei 1,01 EUR.