Open Market | Defama bestätigt Ergebnisprognose

25.10.2018 - In den ersten neun Monaten 2018 erzielte die Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) bei einem Umsatz von 6,41 (Vj. 4,06) Mio. EUR ein Ergeb­nis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 3,98 (2,68) Mio. EUR. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 1,67 (1,24) Mio. EUR erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 1,31 (0,97) Mio. EUR. Dies entspricht einem Gewinn von 0,37 (0,27) EUR je Aktie. Die Funds From Operations (FFO) erreichten 2,66 (1,81) Mio. EUR entsprechend 0,75 (0,51) EUR je Aktie und erhöhten sich somit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 47%.

In den Zahlen enthalten waren im ersten Halbjahr die Erträge von 23 Bestandsobjekten sowie ab Juni das Objekt in Hamm. Das Fachmarktzentrum Mylau kam im Juli hinzu. Durch die Erstkonsolidierung der Kolosseum Spreewald GmbH hatte sich im ersten Halbjahr ein Einmaleffekt im hohen fünfstelligen Bereich ergeben. Die Objekte Staßfurt und Templin werden erstmals ab Oktober konsolidiert. Die jüngsten Zukäufe werden voraussichtlich erst im kommenden Jahr zusätzliche Erträge beisteuern.

Im vierten Quartal werden 27 Objekte über den vollen Zeitraum enthalten sein, also zwei Immobilien mehr als von Juli bis September. Operativ ist daher ein weiterer Ergebnisanstieg im Schlussquartal vorprogrammiert. Zu beachten sind jedoch, dass im vierten Quartal auch die Kosten der erfolgreichen Kapitalerhöhung sowie im Zusammenhang mit den letzten drei Akquisitionen entstandene Aufwendungen anfallen, denen noch keine Erträge gegenüberstehen.

Der Vorstand geht weiterhin davon aus, dass DEFAMA die Prognose eines FFO von 3,4 Mio. EUR und eines Nettogewinns nach HGB von 1,75 Mio. EUR erreichen wird. Die volle Ertragskraft des erweiterten Portfolios, dessen annualisierter FFO derzeit bei 4,4 Mio. EUR bzw. 1,13 EUR je Aktie liegt, wird jedoch erst im Jahr 2019 sichtbar werden. Zudem geht der Vorstand davon aus, den FFO mit den vorhandenen liquiden Mitteln noch deutlich steigern zu können.

Aktuell (25.10.2018 / 09:15 Uhr) notieren die Aktien der DEFAMA AG im Xetra-Handel unverändert bei 12,00 EUR.



Chart: Deutsche Fachmarkt AG | Powered by GOYAX.de

