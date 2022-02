Open Europe Expert Congress: Estnische Parlamentarierin Oudekki Loone fordert „keine Panik"

Riga, Lettland (ots/PRNewswire) -Am 26. Januar veranstaltete der Open Europe Expert Congress (https://www.youtube.com/channel/UC3wmz22GEILl0LBjgXB-PGQ) eine Online-Sitzung zum Thema „Die Rolle der baltischen Staaten in den geopolitischen und wirtschaftlichen Beziehungen des eurasischen Raums". Ziel der Diskussion war es, über die aktuellen geopolitischen Strategien und den historischen Kontext zu sprechen, die Möglichkeiten der Entwicklung eines Verkehrsknotenpunkts und die Beziehungen innerhalb der EU sowie mit Russland und anderen östlichen Ländern zu bewerten.Ruslan Pankratov, Vorsitzender der Partei Ricibas, erklärte zu Beginn, dass die strategischen Entwicklungsprioritäten der baltischen Staaten und der baltischen Staaten immer wichtiger werden.Der amerikanische Politjournalist Stephan Ebert hatte das Baltikum ein „Problemgebiet" genannt, das durch die Probleme verursacht werde, die die Länder mit der Sowjetunion und der NATO-Mitgliedschaft haben. Trotz dieser Tatsache und trotz komplizierter politischer Beziehungen sei der Handel mit Russland sehr intensiv gewesen, was positiv zu bewerten sei, fügte er hinzu. Man brauche nicht allzu besorgt darüber sein, dass die russischen Truppen in der Nähe der Grenzen stehen, denn historisch gesehen sei der einzige Zeitpunkt, an dem die Truppen abgezogen wurden, 1941 gewesen, kurz vor dem Einmarsch der Nazis, betonte Ebert. Weiter wies er darauf hin, dass die Karte von Hitlers „Großdeutschland" der heutigen Karte der NATO in Europa ziemlich ähnlich sehe, was erkläre, weshalb Russland hinsichtlich der Situation um seine Grenzen besorgt sein könnte. Es könne zu Eskalationen kommen, so Ebert, denn „es scheint, als ob der ukrainische Präsident Selenskyj unter dem Schutz des Westens steht und machen kann, was er will, weshalb er Russland provoziert, über die Grenze zu schießen und ungestraft davonkommt, ganz ähnlich wie damals bei Präsident Saakaschwili in Georgien".Der Experte für internationale Beziehungen Rishabh Sethi konzentrierte sich seinerseits auf das Potenzial der Zusammenarbeit zwischen europäischen und asiatischen Ländern in der aufstrebenden multipolaren Welt und die engen Partnerschaften zwischen China, Indien, Südkorea und EU-Ländern. Er betonte die Bedeutung von Investitionen und visumfreiem Reisen für den akademischen Austausch und die Entwicklung des Tourismus. Indien, so glaube er, könne Kooperationen im Bereich digitaler Technologien und Produktion bieten.Der litauische Publizist Christopher Voishka wies darauf hin, dass die baltischen Staaten in Bezug auf ihre Außenpolitik nicht unabhängig seien, dass sie weitgehend von der EU und den USA abhingen, die sie „zu einer Pufferzone gegen Russland" machten. Die geographische Lage des Baltikums könne es ihnen ermöglichen, konstruktive wirtschaftliche Beziehungen sowohl zu Europa als auch zu Asien aufzubauen und so einen für beide Seiten vorteilhaften Austausch zu schaffen.Der Leiter des lettischen Zukunftsforschungsinstituts Normunnd Grostins fügte hinzu: „Seit Jahrhunderten wird unsere geografische Lage für die Logistik und den Handel zwischen Ost und West verwendet, und heute profitiert Finnland, das eine weniger günstige geografische Lage hat, aufgrund politischer Probleme vom Handel mit Russland und China."Die estnische Parlamentarierin Oudekki Loone forderte „keine Panik". Ihrer Meinung nach sei es ganz klar, dass ein militärischer Konflikt nicht im russischen Interesse sei. „Lassen Sie uns die Nerven behalten", sagte sie, „Versuchen wir, die Kontakte in der Bevölkerung so wenig wie möglich einzuschränken, lassen wir sie die wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen wiederherstellen, die es in der Region schon immer gegeben hat, lassen wir die Volksdemokratie ihren Lauf nehmen. Ich bin sicher, dass in einigen Jahren ganz normale Menschen die Situation verbessern werden, und wir werden sehen, dass diplomatische Abkommen zwischen Staaten wieder zur Realität werden können."Experten kommen zu dem Schluss, dass die aktuellen politischen Spannungen den strategischen Interessen der baltischen Staaten zuwiderlaufen und es ihnen nicht erlauben, die Folgen der Pandemie durch die Zusammenarbeit mit den östlichen Nachbarn, einschließlich Russland, schnell und effektiv zu überwinden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1738626/photo.jpgPressekontakt:Ruslan Pankratov,pankration999@gmail.com,+37125486020Original-Content von: R?C?BAS, übermittelt durch news aktuell