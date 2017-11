Open End Turbo Zertifikat auf Gold: Das müssen Anleger beachten!

Lieber Leser,

Anleger, die auf eine robusten Goldpreis vertrauen, könnten mit dem Open End Turbo Zertifikat auf Gold an der richtigen Adresse sein. Beim zugrundeliegenden Basiswert handelt es sich um den in US-Dollar notierenden aktuellen Goldpreis. Anleger wetten mit dem Knock-Out-Produkt (Call) auf einen steigenden oder zumindest stabil bleibenden Goldkurs, denn bei einer Unterschreitung der Knock-Out-Schwelle bei 1.191,500 USD (Strike-Preis) zerfällt das Zertifikat wertlos. Anderenfalls können Anleger ob des Hebels von 12,856 überproportional von der Wertentwicklung des Basiswertes profitieren.

Es sind sowohl große Gewinne als auch große Verluste möglich

Angenommen der Goldpreis steigt um 10 %, wird mit dem Zertifikat durch den Hebel ein Gewinn von 128,56 % erzielt. Und dies theoretisch unbegrenzt, da die Laufzeit des Zertifikats unbefristet ist (Open-End). Gleiches gilt allerdings auch für den umgekehrten Fall, da auch Verluste entsprechend gehebelt werden. Es handelt sich also um ein höchst spekulatives Finanzinstrument, das entweder zu großen Gewinnen oder aber zu großen Verlusten führen kann. Bei der emittierenden Bank handelt es sich um die Direktbank ING-DiBa, ein Tochterunternehmen der niederländischen ING Groep. Da die Rückzahlung als Barausgleich in Euro erfolgt, tragen Anleger zudem das Wechselkursrisiko von Euro zu US-Dollar. Der Spread, der die Handelsspanne zwischen Rücknahmepreis und Kaufpreis angibt, beläuft sich auf 0,24 % des Briefkurses. In den vergangenen drei Monaten hat das Open End Turbo Zertifikat auf Gold unter dem Strich Verluste von -8,73 % gezeichnet.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg beim Open End Turbo auf Gold Zertifikat?

Wie wird sich der Zertifikat jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in diesem Zertifikat sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zurm Open End Turbo auf Gold Zertifikat.

Über diesen Link können Sie die vollständige Zertifikat Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.