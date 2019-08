Open Doors begrüßt UN-Gedenktag für Opfer religiöser Gewalt / Christen weltweit am stärksten angefeindet (FOTO)

Kelkheim (ots) -Der 22. August ist seit diesem Jahr der Internationale Tag desGedenkens an die Opfer religiöser Gewalt - so ein Beschluss derUN-Generalversammlung vom Mai. Die Resolution verurteilt "Gewalt undterroristische Akte gegen Personen, einschließlich Angehörigenreligiöser Minderheiten, die auf der Grundlage oder im Namen derReligion oder des Glaubens verübt werden".Mit Blick auf globale Religionen hat das Pew Research Center dieChristen als die Glaubensgruppe benannt, die am stärkstenFeindseligkeit wegen ihres Glaubens erfährt. Auch ein kürzlich fürdas britische Außenministerium unabhängig erstellter Berichtbestätigte diese Einschätzung. Die britische Regierung nahm dies zumAnlass, verstärkt auf die Lage der bedrängten Christen hinzuweisenund Maßnahmen zu ihrer Unterstützung zu beschließen.Aus Sicht von Open Doors ist die UN-Initiative nur folgerichtig, daschristliche Hilfswerk weist seit Jahren auf die zunehmende weltweiteVerfolgung von Christen hin.Mit dem jährlich aktuell veröffentlichten Weltverfolgungsindexrichtet Open Doors den Blick auf die 50 Länder, in denen Christen amhärtesten wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Allein 2019 kam esmehrfach zu Gewalttaten gegen Christen und ihre Kirchen: BeiAnschlägen auf drei Ostergottesdienste und Hotels in Sri Lanka wurdenetwa 250 Menschen in den Tod gerissen. Im Februar töteten Bomben 20Gottesdienstbesucher auf den Südphilippinen. In Indonesien griffenSelbstmordattentäter 2018 an einem einzigen Tag drei Kirchen an. DieAnschläge auf die Gottesdienste am Palmsonntag in Ägypten machten2017 zum blutigsten Jahr für die Kirchen im Land. Die weitaus höchsteZahl von Christen, die im Jahr 2018 wegen ihres Glaubens ermordetwurden, weist jedoch Nigeria auf (3.731), gefolgt von derZentralafrikanischen Republik, Somalia und Äthiopien. In Indien hatdie Politik der aktuellen Regierung maßgeblich zu einem dramatischenAnstieg der Gewalt gegen Christen beigetragen: Nach Übergriffen gegenKirchen oder einzelne Christen werden die Täter fast nie zurRechenschaft gezogen.Religiös motivierte Gewalt zeigt nur einen Teil der VerfolgungDer Leiter von Open Doors Deutschland, Markus Rode, erinnert imHinblick auf den neuen UN-Gedenktag an die Millionen von Christen,die verfolgt werden ohne offensichtliche Gewalt zu erleiden: "Inzahlreichen Ländern gibt es keine oder nur eine sehr eingeschränkteReligionsfreiheit. Christen in vielen islamisch geprägten Ländernsind wegen ihres Glaubens hohem gesellschaftlichen Druck,Anfeindungen und Hass ausgesetzt. In China übt die Regierungsystematisch Druck auf alle Andersdenkenden aus. Besonders im Visiersind Mitglieder nicht registrierter Kirchen, weil sie ihre Loyalitätzu Jesus Christus über die zu Staatschef Xi Jinping stellen. Im Iranund weiteren Ländern drohen Konvertiten zum christlichen Glauben Haftund sogar die Todesstrafe. All dies sind weitere Formen von Gewalt.Open Doors ruft dazu auf, für alle Opfer religiöser Gewalt weltweitzu beten."Pressekontakt:Für Fotos und Interviews mit Markus Rode wenden Sie sich bitte anunser Pressebüro.Open Doors Deutschland e.V.Postfach 11 42D-65761 KelkheimT +49 6195 6767-180E pressebuero@opendoors.deI www.opendoors.deOriginal-Content von: Open Doors Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell