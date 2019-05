Open-Data-Zugänge unausreichend: Öffentlich finanzierte Daten müssen frei zugänglich sein

Stuttgart (ots) - Nach wie vor ist die Veröffentlichung von Datenim Rahmen eines Open-Data-Konzepts in Baden-Württemberg nur dürftigumgesetzt. [1] Daten, deren Erhebung aus öffentlichen Mittelnfinanziert ist, müssen auch öffentlich zugänglich sein."Wenn wir schon Steuermittel einsetzen und dabei Daten anfallen,dann sollen diese auch als Allgemeingut öffentlich gemacht werden.Das ist nur konsequent, immerhin hat der Steuerzahler für diese Datengezahlt", kommentiert Borys Sobieski, Landesvorsitzender derPiratenpartei.Die gesetzlichen Regelungen sehen bisweilen eine große Anzahl anAusnahmen vor und es besteht auch kein rechtlicher Anspruch auf dieseDaten. Besonders im Bereich der Polizeibehörden und Geheimdienstesind weitreichende Ausnahmen gefasst. Deutschland hinkt im Bereichder Datenkonsistenz und einheitlichen Veröffentlichung hinterher. [2]Hier fordert die Piratenpartei, dringend die Potenziale dergeschaffenen Infrastruktur zu nutzen."Mit diesen Daten könnten wir viele Dinge realisieren, der Marktrund um die Verarbeitung solcher würde in einer prachtvollen Vielfaltaufleben. Die Veröffentlichung einiger Geodaten etwa ermöglicht esOpenstreetmap, die eigenen Karten zu verbessern. So profitiert imNachhinein die gesamte Bevölkerung", erklärt Sobieski weiter.Quellen[1] http://ots.de/zFATK1[2] https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard#tab-overviewPressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Philip KöngeterLandespressebeauftragterE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0174 3678147Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell