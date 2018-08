Open-Banking-Spezialist Deposit Solutions schließt neue, von Vitruvian Partners angeführte Investitionsrunde über 100 Millionen US-Dollar zu einer Bewertung von 500 Millionen US-Dollar ab

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Vitruvian Partners, Kinnevik sowie bestehende Anteilseignerinvestieren 100 Millionen US-Dollar; Bewertung steigt auf 500Millionen US-Dollar- Das Unternehmen konnte zuvor sein B2B-Kerngeschäft erfolgreichausbauen und zusätzlich alleine über seine B2C-Kanäle Einlagen inHöhe von mehr als neun Milliarden Euro vermitteln- Mit der Investitionsrunde festigt Deposit Solutions seine Rolle alsführende internationale Plattform für SpareinlagenDeposit Solutions, Pionier im Bereich Open Banking und führendeinternationale Plattform für Spareinlagen, hat eine weitereInvestitionsrunde abgeschlossen. Hauptinvestor ist das internationalePrivate-Equity-Unternehmen Vitruvian Partners. Zusätzlich beteiligensich Kinnevik sowie bestehende Gesellschafter, darunter auch DepositSolutions erster institutioneller Investor e.ventures. Insgesamtwurden in dieser Runde 100 Millionen US-Dollar investiert. Mit derFinanzierungsrunde erreicht Deposit Solutions eine Bewertung von 500Millionen US-Dollar.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/731146/Deposit_Solutions_Logo.jpg )Dr. Tim Sievers, CEO und Gründer von Deposit Solutions sagt: "Wirfreuen uns sehr, mit Vitruvian und Kinnevik zwei internationalrenommierte Wachstumsinvestoren als neue Gesellschafter gewonnen zuhaben. Unser langfristiges Ziel ist es, Open Banking als neuenStandard für den weltweit 50 Billionen US-Dollar großen Einlagenmarktzu etablieren. Mit der Erfahrung, dem Netzwerk und der gewaltigenFinanzkraft unserer neuen Partner können wir dieses Ziel nun nochschlagkräftiger verfolgen."Mit seiner Open-Banking-Plattform vereinfacht Deposit Solutionsdie Wertschöpfungskette für Sparprodukte grundlegend und schafft soerhebliche Vorteile für Banken und Sparer. Banken, die für ihreRefinanzierung Spareinlagen aufnehmen möchten, können mithilfe derDeposit-Solutions-Plattform ein Banking-as-a-Service-Modell nutzen.Sie verbinden sich einfach mit der Plattform und können darüber dieKunden anderer Banken und Finanzportale in unterschiedlichen Märktenerreichen. Damit erhalten Banken effizienten Zugang zu Spareinlagen,ohne für jeden Markt eine eigene Infrastruktur vorhalten zu müssen.Als Teil dieser Dienstleistung betreibt Deposit Solutions mit denMarken ZINSPILOT und SAVEDO zwei eigene Vertriebskanäle, dieausgewählte Einlagenprodukte von Partnerbanken direkt an Sparervermarkten. Auf der anderen Seite können Banken und Finanzportale dieOpen-Banking-Plattform von Deposit Solutions in ihr eigenes Angebotintegrieren, um ihren Kunden eine attraktive Auswahl an SparproduktenDritter unter der bestehenden Kundenbeziehung anzubieten.Ein Sprecher von Vitruvian Partners sagt: "Deposit Solutionsermöglicht erstmals einen effizienten Marktplatz für Spareinlagen undhat damit eine echte Innovation für eine der wichtigstenProduktkategorien im Banking entwickelt und erfolgreich in den Markteingeführt. Das Unternehmen ist Vorreiter im Bereich Open Banking undbereits heute die führende Plattform für Einlagenprodukte in Europa.Wir freuen uns darauf, Deposit Solutions bei seiner weiterenExpansion zu unterstützen."Deposit Solutions konnte sein Wachstum im vergangenen Jahr erneutbeschleunigen. Aktuell hat das Unternehmen mehr als 70 Banken aus 16Ländern an seine Open-Banking-Plattform angeschlossen, darunterbekannte Finanzinstitute wie die Deutsche Bank oder dieFidelity-Tochter FFB. Einlagensuchende Banken erreichen über diePlattform so bereits mehr als 30 Millionen Sparer, die direkt ohneerneute Kontoeröffnungen über eine bestehende Bankbeziehung Geld beiDrittbanken anlegen können. Deposit Solutions eigene VertriebskanäleZINSPILOT und SAVEDO wachsen ebenfalls exponentiell. Allein das imDirektgeschäft vermittelte Einlagenvolumen hat sich in denvergangenen neun Monaten mehr als verdoppelt und liegt nun bei überneun Milliarden Euro. Die Anzahl der Kunden ist im selben Zeitraumauf über 155.000 angestiegen.Über Deposit SolutionsDeposit Solutions ist ein weltweit anerkanntesFinTech-Unternehmen, das die erste Open-Banking-Plattform fürSpareinlagen betreibt. Mit seiner Technologie hat das Unternehmeneine neue Infrastruktur für den weltweit 50 Billionen US-Dollargroßen Einlagenmarkt entwickelt, von der Banken ebenso wie Anlegerprofitieren. Deposit Solutions hat bereits mehr als 70 Banken aus 16Ländern an seine Plattform angeschlossen. Zusätzlich vermarktet dasUnternehmen über die Vertriebskanäle ZINSPILOT und SAVEDO ausgewählteEinlagenprodukte seiner Partnerbanken direkt an Sparer. 2011 von Dr.Tim Sievers gegründet, beschäftigt Deposit Solutions heute 250Mitarbeiter und hat neben seinem Hauptsitz in Hamburg Büros inBerlin, London und Zürich. Führende Tech-Investoren wie e.ventures,Vitruvian Partners, Greycroft, FinLab, Kinnevik, Peter Thiel, TopTier Capital Partners, Apeiron Investment Group und der AngelInvestor Stefan Wiskemann sind an Deposit Solutions beteiligt.Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.deposit-solutions.comÜber Vitruvian PartnersVitruvian Partners ist eine unabhängige europäischePrivate-Equity-Gesellschaft, die sich auf "dynamische Situationen"spezialisiert hat - Investitionen in Unternehmen, die ein hohes,typischerweise technologiegetriebenes Wachstum verzeichnen. Vitruvianbegleitet Portfoliounternehmen in ihrem Wachstum durch aktiveUnterstützung, sowohl operativ durch das Vitruvian Value Add Team alsauch bei strategischen Initiativen wie bspw. Akquisitionen. ZuVitruvian's bisherigen Investments zählen einige Weltmarktführer inihrem Bereich wie bspw. Just Eat, FarFetch, Skyscanner, Darktrace,CRF Health, CFC Underwriting, Ebury, Snow Software und andere.Vitruvian hat eine starke Präsenz in der DACH-Region mit einemlokalen Büro in München und vier aktuellen Investments in der Region:Technogroup, smava, doctari und Deposit Solutions. Der im Juni 2017aufgelegte Fonds Vitruvian Investment Partnership III ("VIP III") miteinem Volumen von 2,4 Milliarden Euro gehört zu den größtenKapitalpools in Europa, die innovative und wachstumsstarkeUnternehmen unterstützen. Vitruvian hat in den ersten beiden Fonds 30Unternehmen unterstützt und verwaltet ein Vermögen von rund 5Milliarden Euro. 