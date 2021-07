Opel will bis 2028 vollständig elektrisch werden

PARIS/RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der Autobauer Opel will bis zum Jahr 2028 in Europa vollständig elektrisch sein.



Das Enddatum für Verbrennermotoren kündigte Opel-Chef Michael Lohscheller am Donnerstag bei einer Präsentation des Mutterkonzerns Stellantis an. Zudem werde Opel als reine Elektro-Marke auf dem chinesischen Markt eingeführt, sagte Lohscheller. Für die Mitte dieses Jahrzehntes sei zudem eine Neuauflage des Sportwagen-Klassikers "Manta" als E-Auto geplant./ceb/DP/stw