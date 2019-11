Opel startet neue Corsa-Kampagne mit Jürgen Klopp in der Hauptrolle

Rüsselsheim (ots) -- Internationale 360-Grad-Kampagne: TV-Spots im Blockbuster-Stil,Printanzeigen, Out-of-Home-Plakate und Social-Media-Posts zumneuen Corsa und Corsa-e- Erfolgreich: Autohersteller und Liverpool-Coach setzenPartnerschaft langfristig fort- Idealbesetzung: Markenbotschafter Jürgen Klopp fährt auf Opelsneuen Kleinen ab- Klare Ansage: "Schön anzuschauen. Noch schöner zu fahren."- Start frei: Neuer Corsa feiert ab 16. November Händlerpremiere- Volles Programm: Bis 2024 werden alle Opel-Baureihenelektrifiziert seinVor wenigen Wochen hat Opel mit #breakthebubble die Blase platzen lassen und miteinem Knall den neuen Opel Corsa und Corsa-e auf der IAA in Frankfurtpräsentiert. Jetzt geht's mit einer neuen Werbekampagne undOpel-Markenbotschafter Jürgen Klopp ab auf die Straße. Der Corsa und mit ihmsein Elektro-Pendant nehmen Fahrt auf, denn: Es macht zwar Spaß, über dieVorzüge zukunftsweisender Technologien wie der Elektromobilität zu reden - vielmehr Spaß bereitet es aber, sie selbst auszuprobieren, sprich: den neuen Corsaselbst zu fahren. So lautet das Motto der Opel-Kampagne: "Schön anzuschauen.Noch schöner zu fahren." Und wer könnte das besser vermitteln als ErfolgstrainerJürgen Klopp, der das E Mobilitäts-Versprechen der Rüsselsheimer Marke auchgleich in den ab sofort laufenden TV-Spots testet?Charismatisch, sympathisch und unterhaltsam prägt Jürgen Klopp bereits seitsieben Jahren den Markenauftritt von Opel. Er spielte in mittlerweile über 20nationalen und internationalen TV-Kampagnen von Opel eine tragende Rolle.Darüber hinaus ist er als Motivator bei Mitarbeiter- und Händlerveranstaltungensowie als Interviewpartner im Einsatz. Nun verlängern der Autohersteller und derChampions-League-Sieger 2019 langfristig die erfolgreiche Partnerschaft."Der neue Opel Corsa und Corsa-e zeigen, was wir darunter verstehen, Autos mitneuester Technologie für die Mitte der Gesellschaft anzubieten. Der Corsa machtdie Mobilität einfacher, erreichbarer - mit richtig viel Fahrspaß. Kein langesBlabla, sondern wie Jürgen Klopp reinsetzen, losfahren und alle Vorteile derfortschrittlichen Technologien genießen. Genau das bringt unsere neue Kampagneauf den Punkt", sagt Christina Herzog, Marketingchefin Opel Deutschland.Neuer Opel Corsa und Corsa-e: Einsteigen und Spaß habenDie Storyline der TV-Werbung, die zunächst mit dem Corsa-e startet: Jederspricht über die E-Mobilität, die Zukunft des Autofahrens und eine Welt mitweniger Emissionen(1). Doch das reicht Jürgen Klopp nicht. Darüber zu reden istganz nett - aber was zählt, ist der Fahrspaß auf der Straße. Und den genießt derLiverpool-Coach im neuen Opel Corsa-e sichtlich. Das zeigt der Werbespot, der absofort auf allen reichweitenstarken TV-Kanälen zu sehen ist.Jürgen Klopp ist dafür der ideale Botschafter. Denn, so sagt der Welttrainer desJahres 2019 selbst: "Ich gehöre absolut zur Zielgruppe für den Corsa-e." Mitseinen täglichen Fahrten von zuhause zum Trainingsgelände, Stadion oderFlughafen sei der Opel-Stromer für ihn das perfekte Modell. "Ein rundumgelungenes Auto - da hat Opel alles richtig gemacht." Mit dem 50kWh-Batteriepack legt der 100 kW/136 PS starke Fünfsitzer gemäß WLTP-Zyklus(2)bis zu 330 Kilometer ohne Ladestopp zurück - für Klopp heißt dies: Maximaleinmal pro Woche nachladen.Macht der Corsa-e im TV den Anfang, folgen in Kürze weitere Clips zu den ebensolebendigen wie effizienten Corsa-Verbrenner-Modellen. Denn in jeder Variante desKleinwagen-Bestsellers stecken - unabhängig vom Antrieb - stets hochmoderneTechnologien. Genau wie beim neuen Corsa beschreitet Opel deshalb auch in denKampagnenspots neue Wege: Mit aufwendiger CGI- und Filmtechnik gedreht, bringendie 30-Sekünder die große Unterhaltung in die Werbung. Umgesetzt von derFrankfurter Agentur "Velocity McCann", macht die neue Opel-Kampagne sounmissverständlich klar, dass verantwortungsvoller Fahrspaß an erster Stellesteht.Wieviel Spaß Jürgen Klopp und die Crew schon bei den Dreharbeiten hatten, zeigtauch ein Blick hinter die Kulissen. Printanzeigen, Out-of-Home-Plakate undSocial-Media-Posts ergänzen die TV-Spots der 360-Grad-Kampagne zum neuen Corsa,der als verbrauchsarmer Verbrenner bereits ab 16. November seine Händlerpremierefeiert.Opel-Elektro-Offensive: Bis 2024 alle Modelle auch als E-VarianteSchon seit Sommer bestellbar sind alle Opel Corsa-Modelle, ob mitkonventionellem Antrieb oder als batterie-elektrischer Corsa-e. Genauso wie derneue Grandland X Plug-in-Hybrid. Das Spitzenmodell der Baureihe ist der Star inder seit Kurzem laufenden unkonventionellen Kampagne und macht darin auf dievielen Möglichkeiten der E-Mobilität aufmerksam.Der Corsa-e und der Allradler Grandland X Hybrid4 (Kraftstoffverbrauch gemäßWLTP(3): 1,4-1,3 l/100 km, CO2-Emission 32-29 g/km; gemäß NEFZ(4): 1,6-1,5 l/100km, 36-34 g/km CO2; jeweils gewichtet, kombiniert) markieren so den Start derOpel-Elektro-Offensive. Bis 2024 werden alle Opel-Baureihen elektrifiziert sein- dann können Kunden bei jedem Modell auch eine E-Variante wählen. Besonderswichtig werden dabei auch die Elektroversionen der leichten Nutzfahrzeuge "aufder letzten Meile" in den Innenstädten. So folgt schon im Laufe des kommendenJahres der Transporter Vivaro-e. Opel Combo Life, Combo Cargo und Zafira Lifefahren dann ab 2021 ebenfalls als elektrifizierte Modelle vor.Credits:Agentur: Velocity McCann, Frankfurt am MainExecutive Creative Director: Dushan DrakalskiCreative Director: Frances DraskauProduktion: Stink FilmsRegie: Martin KrejciOpel International: Tobias A. Gubitz, Director BrandStrategy & Marketing CommunicationsOpel Deutschland: Christina Herzog,Marketingchefin Opel Deutschland1) Der Opel Corsa-e bietet rein elektrisches und lokalemissionsfreies Fahren. Fahrzeugproduktion und Stromerzeugunghingegen belasten die CO2-Bilanz.2) Die angegebene Reichweite ist vorläufig und wurde anhand derWLTP Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU)Nr. 2017/1151). 