Opel startet Elektro-Modelle - Produktion auch in Deutschland

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der Autobauer Opel hat am Dienstag die Bestelllisten für zwei neue Elektroautos geöffnet.



Während der Kleinwagen Corsa ab Beginn 2020 im spanischen Saragossa vom Band läuft, soll die Elektroversion des Stadt-Geländewagen Grandland X noch in diesem Jahr im thüringischen Eisenach produziert werden, wie Opel-Chef Michael Lohscheller bei einer Präsentation am Stammsitz Rüsselsheim ankündigte. Beide Wagen sollen im Frühjahr 2020 bei den Händlern stehen.