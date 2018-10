Opel erzielt September-Marktanteil von 10,2 Prozent (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -Opel profitiert im September von der frühzeitigen und konsequentenVorbereitung auf die Umstellung auf das neue Messverfahren WLTP(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): In Deutschlanderzielte die Marke mit dem Blitz einen Pkw-Marktanteil von 10,2Prozent (+ 2,6 Prozentpunkte). Das ist der höchste Marktanteil ineinem Einzelmonat seit Dezember 2010 und der höchste September-Wertseit 2006.Neufahrzeuge, die ab dem 1. September 2018 zugelassen werden,müssen nach dem WLTP-Fahrzyklus zertifiziert sein. Das Verfahrenweist realitätsnähere Verbrauchsangaben aus als es beim VorgängerNEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) der Fall war. Opel hat dieseVorschriften - anders als einige Wettbewerber - frühzeitig umgesetztund kann das gesamte Pkw-Portfolio uneingeschränkt anbieten - ohneVerzögerungen.Zudem ist Opel schon heute für die neue Euro 6d-TEMP-Abgasnormbereit: Aktuell hat der Rüsselsheimer Hersteller 127 Pkw-Modelle imAngebot, welche die strengen Grenzwerte der neuen Norm erfüllen. Sietritt für alle Neuzulassungen spätestens bis zum 1. September 2019 inKraft."Wir haben uns seit Jahren auf diese Veränderungen vorbereitet undunser Portfolio rechtzeitig WLTP- und Euro 6d-TEMP-zertifiziert.Darauf können wir stolz sein. Und davon profitieren wir nun. MitBlick auf die Diskussion über Diesel-Fahrverbote können wir ganz klarsagen: Wer jetzt einen neuen Opel kauft, braucht Fahrverbote nicht zufürchten!", sagte Opel-Deutschlandchef Jürgen Keller.Fortschrittliche Euro 6d-TEMP-Fahrzeuge sind von der gegenwärtigenDiskussion um innerstädtische Fahrverbote nicht betroffen - weder beiBenzinern noch bei Dieseln.Auch in den weiteren europäischen Ländern profitierte Opel von derumfassenden Verfügbarkeit WLTP-zertifizierter Fahrzeuge. In Spanienstieg der Pkw-Marktanteil der Marke mit dem Blitz auf fast sechsProzent. In Frankreich wurde im abgelaufenen Monat mit 4,3 Prozentder beste Pkw-Marktanteil seit Mai 2015 erreicht. Und auch diebritische Schwestermarke Vauxhall erzielte im September starkeVerkäufe. Der kombinierte Marktanteil für Pkw und leichteNutzfahrzeuge lag bei 8,6 Prozent (Vorjahresmonat 7,3 Prozent) unddamit so hoch wie seit 18 Monaten nicht mehr.Pressekontakt:Michael Göntgens, Tel.: +49(0)6142-7-72279,michael.goentgens@opel.comAnnemarie Schreeb, Tel: +49(0)6142-7-72914,Annemarie.Schreeb@opel.comPatrick Munsch, Tel: +49(0)6142-7-72826, patrick.munsch@opel.comOriginal-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell