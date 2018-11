Opel: Rüsselsheimer Entwicklungszentrum bekommt mehr als 160 Ladepunkte für Elektroautos und erforscht Ladeinfrastruktur der Zukunft (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -- Opel arbeitet an Führungsrolle bei der Weiterentwicklung derE-Mobilität als Teil des Strategieplans PACE!- Projekt im Entwicklungszentrum startet in wenigen Monaten undunterstützt Aufbau einer intelligenten Ladeinfrastruktur für dieE-Mobilität von morgen- Reallabor bildet Mobilitätssituation des Jahres 2035 in Hessenab- Mitwirkung der Denkfabrik House of Energy des Landes HessenDas Entwicklungszentrum am Stammsitz Rüsselsheim wird zumReallabor für Elektromobilität: Opel wird dort gemeinsam mit derUniversität Kassel sowie den beiden auf Ladeinfrastrukturspezialisierten Unternehmen FLAVIA IT und PLUG'n CHARGE am optimalenAufbau des Stromnetzes der Zukunft forschen. Das dreijährigeZukunftsprojekt "E-Mobility-LAB Hessen" soll durch das HessischeMinisterium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklungmit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)gefördert werden. Dafür errichtet Opel in seinem Entwicklungszentrumein intelligentes Lade- und -Infrastruktursystem fürElektrofahrzeuge. Die Installation der ersten Ladesäulen auf demOpel-Gelände in Rüsselsheim sowie dem Testzentrum inRodgau-Dudenhofen startet schon in wenigen Monaten.Insgesamt werden mehr als 160 Ladepunkte entstehen, mit denen dieE-Automobilflotte des Entwicklungszentrums künftig geladen wird.Basierend auf realen Daten werden umfangreiche und fundierteSimulationen einer Vielzahl von Szenarien ermöglicht. Diesgewährleistet die Übertragbarkeit der Resultate. Erarbeitet wurde dasKonzept gemeinsam mit der Denkfabrik der hessischen EnergiewendeHouse of Energy.Dieses Projekt ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg von Opel,eine führende Rolle bei der E-Mobilität einzunehmen - ein klares Zieldes Unternehmensplans PACE!. Bis Ende 2020 wird derAutomobilhersteller insgesamt vier elektrifizierte Modelle im Angebothaben, die für reichlich Fahrspaß sorgen und die Nachfrage an E-Autosdeutlich beschleunigen werden. Und bis 2024 wird es in ausnahmslosjeder Baureihe von Opel ein elektrifiziertes Modell geben.Opel CEO Michael Lohscheller: "Opel wird elektrisch. Hier inRüsselsheim schaffen wir nun die notwendige Ladeinfrastruktur inunserem Entwicklungszentrum. Damit unterstützen wir die Bemühungenvon Politik und Behörden, den Aufbau einer angemessenenLadeinfrastruktur voranzutreiben. Denn klar ist: Die Elektromobilitätwird nur dann erfolgreich sein, wenn Fahrzeugentwicklung und derAusbau der Ladeinfrastruktur Hand in Hand gehen."Der Anteil von Elektrofahrzeugen im Entwicklungsbereich desHerstellers wird eine Mobilitätssituation abbilden, wie sie im Jahr2035 erwartet wird. So wollen die Projektpartner wertvolleErkenntnisse über das Ladeverhalten und die Anforderungen an denNetzausbau erhalten. Mit Hilfe eines intelligenten Steuersystemswerden Ladestrom und -zeitpunkt an die jeweilige Nutzung derEntwicklungsfahrzeuge angepasst. Mit dieser smarten Infrastrukturwird realisiert, dass die gesamte Flotte, trotz des hohenEnergiebedarfs der Elektrofahrzeuge, jederzeit bedarfsgerecht geladenist - und das bei minimalem Ausbau des bestehenden Stromnetzes.Aufbauend auf den gewonnenen Daten können verschiedensteLadesituationen der Zukunft abgebildet werden.Tarek Al-Wazir, Hessischer Verkehrsminister und stellvertretenderMinisterpräsident: "Ein klimagerechtes Verkehrssystem ist nötig undmöglich, und Hessen hat den Anspruch, Vorreiter der Verkehrswende zusein. Deshalb engagiert sich die Landesregierung für dieElektromobilität, unter anderem durch die flächendeckende Förderungvon Ladeinfrastruktur. Wir freuen uns, dass mit Opel ein hessischerAutomobilhersteller die Mobilität von morgen innovativ mitgestaltet."Im Testzentrum Rodgau-Dudenhofen wird zudem ein modularerBatteriespeicher installiert, in dem Fahrzeugbatterien des OpelAmpera wiederverwendet werden, um Strom vorübergehend zu speichern.Dieser stationäre Batterieeinsatz im sogenannten Second Life dientdazu, Verbrauchsspitzen auszubalancieren und so das Stromnetz zustabilisieren. Insgesamt werden 18 Fahrzeugbatterien in demBatteriespeicher wiederverwendet, mit deren Speicherkapazität einVier-Personen-Haushalt einen Monat lang mit Strom versorgt werdenkönnte.Pressekontakt:Michael Göntgens, Tel.: +49 6142 772279, michael.goentgens@opel.comAnnemarie Schreeb, Tel.: +49 6142 772914, annemarie.Schreeb@opel.comPatrick Munsch, Tel.: +49 06142 772826, patrick.munsch@opel.comDavid Hamprecht, Tel.: +49 6142 774693, david.hamprecht@opel.comOriginal-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell