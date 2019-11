Opel-Rückruf: Diese Rechte haben betroffene Fahrzeughalter

Potsdam (ots) -- Autobauer Opel muss drei Diesel-Modelle zurückrufen- Betroffene PKW-Halter haben Anspruch auf Erstattung des Kaufpreises- Rechtsanwalt Claus Goldenstein erklärt die Rechtslage fürbetroffene FahrzeughalterOpel muss drei Diesel-Modelle der Baureihen Zafira, Cascada und Insigniazurückrufen. Das entschied heute das Schleswig-HolsteinischeOberverwaltungsgericht (OVG). Was betroffene Fahrzeughalter nun wissen müssen,erklärt der Rechtsanwalt Claus Goldenstein. Mit seiner Kanzlei Goldenstein &Partner setzt er aktuell bereits die Rechte von mehr als 11.000 betroffenenFahrzeughaltern im Abgasskandal durch."Opel muss drei PKW-Modelle zurückrufen, da diese bei Temperaturen von wenigerals 17 Grad mehr Stickoxide ausstoßen, als es erlaubt ist. Das regelnAbschalteinrichtungen in den jeweiligen Fahrzeugen. Diese sind illegal. DieHalter der Fahrzeuge sind davon ausgegangen, dass ihre Fahrzeuge dieEU-Umweltrichtlinien erfüllen. Dies war nicht der Fall. Zudem werden dieFahrzeuge nach Bekanntwerden des Skandals massiv an Wert verlieren. Deshalbhaben betroffene Personen die Möglichkeit, einen Schadensersatz von demjeweiligen Hersteller einzufordern und ihr Fahrzeug zurückzugeben.Dieser Schadensersatz liegt im Normalfall über dem aktuellen Marktwert desjeweiligen Fahrzeuges. In der Regel setzt sich die Entschädigungssumme aus demursprünglichen Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung zusammen.Letztere hängt von der individuellen Laufleistung des jeweiligen Fahrzeuges ab.Teilweise sprechen die deutschen Gerichte betroffenen Fahrzeughaltern zudemDeliktzinsen zu, die die Entschädigungssumme noch höher ausfallen lassen.Gemeinsam mit unserem Abgasskandal-Portal rightnow.eu setzen wir aktuell bereitsdie Rechte von mehr als 11.000 Fahrzeughaltern von manipulierten PKW inDeutschland durch. Für unsere Mandanten ist die Durchsetzung ihrer Rechte stetsrisikofrei, denn wer keine Rechtsschutzversicherung hat, kann die Leistungenunseres Prozesskostenfinanzierers in Anspruch nehmen. Betroffene Fahrzeughalterkönnen ihre rechtlichen Möglichkeiten auf rightnow.eu kostenfrei undunverbindlich prüfen lassen und uns mit der Durchsetzung ihrer Rechtebeauftragen."Diese Rechte haben Abgasskandal-OpferVom Abgasskandal betroffene Fahrzeughalter können die Auszahlung desvollständigen Kaufpreises ihres Fahrzeuges bei dem jeweiligen Hersteller geltendmachen und ihr Auto dafür zurückgeben. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit,das Fahrzeug weiterzunutzen und einen Teil des Kaufpreises als Entschädigung zuerstreiten. Auf rightnow.eu können Autobesitzer ihren möglichen Anspruchkostenfrei prüfen lassen.rightnow.eu ist ein Angebot der Potsdamer Rechtsanwaltskanzlei Goldenstein &Partner. Diese kooperiert dabei mit dem deutschen Prozessfinanzierer ROLANDProzessFinanz AG. Letzterer ermöglicht es VW-Kunden ohneRechtschutzversicherung, risikofrei gegen den Konzern vorzugehen. Im Erfolgsfallsichert sich ROLAND dafür lediglich eine Provision der durchgesetztenEntschädigungssumme.Über Goldenstein & PartnerGoldenstein & Partner ist eine der führenden deutschen Rechtsanwaltskanzleien imAbgasskandal. Auf der eigens für den Abgasskandal geschaffenen Plattformwww.rightnow.eu können geschädigte Kunden deutscher Autobauer kostenfrei prüfen,ob sie Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung haben und die Kanzlei mit derDurchsetzung ihrer Rechte beauftragen. Goldenstein & Partner wurde XXXXgegründet, hat seinen Sitz in Potsdam und beschäftigt derzeit mehr als 60Mitarbeiter. Die Kanzlei wird von dem Rechtsanwalt Claus Goldenstein geleitet.Pressekontakt:Nils Leidloff | nils.leidloff@tonka-pr.com |+49.30.4036476.07Original-Content von: Goldenstein & Partner - Rechtsanwälte & Steuerberater, übermittelt durch news aktuell