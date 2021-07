Opel-Mutter Stellantis investiert 100 Millionen Pfund in England

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Opel-Mutterkonzern Stellantis baut nach dem Brexit die Produktion von E-Autos in Großbritannien aus und investiert dazu 100 Millionen britische Pfund (rund 116,7 Millionen Euro).



Das fast 60 Jahre alte Werk der Opel-Schwestermarke Vauxhall im nordwestenglischen Ellesmere Port werde von Ende kommenden Jahres an E-Fahrzeuge von Opel, Vauxhall, Peugeot und Citroën herstellen. Das teilte Stellantis am Dienstag in Amsterdam mit.

Die Produktion in Ellesmere Port für sei für Großbritannien und den Export bestimmt. Der Konzern mit 14 Marken - darunter auch Fiat oder Maserati - reagiere mit dem Ausbau auch auf die Entscheidung der britischen Regierung, von 2030 den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu untersagen.

Stellantis lobt die Unterstützung der Gewerkschaft Unite the Union und der britischen Regierung. Es würden Tausende Jobs in der Region abgesichert. Die Zukunft der Fabrik galt länger als unsicher. "Vauxhall baut seit 1903 Fahrzeuge im Vereinigten Königkreich, und wir werden das fortführen", versicherte nun Konzernchef Carlos Tavares. Sein Konzern war aus dem Zusammenschluss der französischen PSA-Gruppe und Fiat Chrysler entstanden./cb/DP/stw