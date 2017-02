Opel-Mutter General Motors mit Gewinnrückgang - Europa weiter mit Verlust

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

DETROIT/RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Die robuste nordamerikanische Autokonjunktur hat dem größten US-Autobauer General Motors (GM) im vergangenen Jahr in die Karten gespielt.



Den Umsatz konnte die Opel-Mutter um 9,2 Prozent auf 166,4 Milliarden US-Dollar (156 Mrd Euro) steigern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Geschäfte liefen vor allem auf dem Heimatmarkt sowie in China rund, auch in Europa besserte sich die Lage. Unter dem Strich ging der Gewinn allerdings um 2,7 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar zurück - vor einem Jahr hatte zum Jahresschluss eine milliardenschwere Steuergutschrift den Überschuss aufgehübscht. Im letzten Jahresviertel belasteten diesmal auch Währungseffekte.

Vor Zinsen und Steuern sowie um Sonderposten bereinigt erwirtschaftete General Motors mit 12,5 Milliarden Dollar knapp ein Sechstel mehr als im Vorjahr. Die operative Marge kletterte um 0,4 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent. In Europa hat der Konzern mit der Tochter Opel sowie deren britischer Schwestermarke Vauxhall nach wie vor keinen leichten Stand, der operative Verlust betrug auf dem Kontinent rund 0,3 Milliarden Dollar nach Minus 0,8 Milliarden im Vorjahr.

Konzernchefin Mary Barra zeigte sich zuversichtlich, in diesem Jahr bessere Resultate zu erreichen. 2017 soll der Gewinn je Aktie vor Sonderposten weiter zwischen 6 bis 6,50 Dollar betragen. Das operative Ergebnis und die entsprechende Marge sollen mindestens stabil gehalten werden, der Umsatz weiter klettern./men/mne/stb