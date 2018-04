Opel-Konflikt: Ramelow verlangt Lösung am Verhandlungstisch

EISENACH (dpa-AFX) - Im Streit um die Sanierung des Autobauers Opel hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Unternehmens- und Arbeitnehmervertreter zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgerufen.



"Die Differenzen müssen dort ausgeräumt werden", sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur vor einer Aktion zum Erhalt des Eisenacher Opel-Werks am Dienstag. An der Aktion vor dem Werkstor im Anschluss an eine Betriebsversammlung beteiligten sich Beschäftigte von deutschen Opel-Werken, Metaller sowie Thüringer Landespolitiker.

Sie reagieren damit auf die fehlende Investitionsentscheidung des Mutterkonzerns PSA für das Thüringer Werk und drohenden Stellenabbau. Ramelow hatte den französischen PSA-Konzern zur Einhaltung von Zusagen und Tarifverträgen aufgefordert. Dazu gehöre die Produktion von zwei Automodellen, um das Thüringer Werk auszulasten. "Was nicht geht, ist die Produktion nur eines Modells mit verschiedenen Antriebsarten", hatte Ramelow erklärt.

Nach Angaben der IG Metall ist bisher nur die Produktion eines großen Geländewagens mit einer Jahresstückzahl von unter 100 000 Fahrzeugen für Eisenach im Gespräch. Damit hätten nur knapp 1000 der derzeit 1800 Beschäftigten eine Perspektive, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Derzeit werden in Thüringen noch die Kleinwagen Corsa und Adam gebaut./ro/DP/stw