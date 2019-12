Opel Insignia mit neuem Look und klassenbester Lichttechnologie (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -- Scharf: Opel Insignia Grand Sport und Sports Tourer nochdynamischer- Stadionhell: Neues IntelliLux LED® Pixel Licht mit 168LED-Elementen- Sparsam: Alle Insignia ausschließlich mit energieeffizientenVoll-LED-Lichtsystemen- Sicherer: Neue digitale Rückfahrkamera mit Rückfahrassistent- Startklar: Weltpremiere auf dem Brüsseler Automobilsalon imJanuar 2020Schärfer, dynamischer, sicherer - und noch heller. So fährt Opel mit seinemTop-Modell in die Zukunft. Weltpremiere und Bestellstart feiert dasOpel-Flaggschiff auf der Automesse in Brüssel (10. bis 19. Januar 2020). Schonauf den ersten Blick ist klar, was der neue Opel Insignia zu bieten hat: Mitseinem frischen Design steht er künftig noch eleganter, noch kraftvoller auf derStraße. Dazu tragen besonders die extra schlank gestalteten Scheinwerfer mitwegweisender LED-Technik bei. Das neue adaptive IntelliLux LED® Pixel Lichtverfügt jetzt über 84 LED-Elemente - pro Scheinwerfer! Für Insignia-Fahrerbedeutet dies: Die Scheinwerfer reagieren noch schneller und präziser alsbisher, so dass die Sicht weiter verbessert wird. Stadionhell und blitzschnell -ohne vorausfahrende oder entgegenkommende Verkehrsteilnehmer zu blenden. Mitdieser neuen IntelliLux LED® Pixel Lichtgeneration ist das Opel-Flaggschiffeinsame Spitze in seinem Segment.Der neue Opel Insignia ist vollgepackt mit hochmodernen Technologien: So bietendie Limousine Grand Sport und der Kombi Sports Tourer erstmals eine neuedigitale Rückfahrkamera, um die Sicherheit nach hinten weiter zu verbessern.Kombiniert mit dem radarbasierten Rückfahrassistenten warnt das System beimRückwärtsausparken vor querendem Verkehr. Viele weitere Assistenzsysteme wieFrontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennungsowie das Head-up-Display ergänzen das Portfolio. Mit einemTop-Infotainment-Angebot inklusive großem Touchscreen und Fahrerinfodisplay sindInsignia-Fahrer und -Passagiere immer bestens vernetzt. Das Notrufsystem E-Callist auf Wunsch ebenso an Bord wie der Wireless Charger in der Mittelkonsole -für kabelloses Aufladen von kompatiblen Smartphones.Darüber hinaus ist der neue Opel Insignia effizienter als jemals zuvor. Dazutragen die Leichtbauweise und die komplett neue Antriebspalette besonderswirtschaftlicher Benzin- und Dieselmotoren bei. So führt das Top-Modell dieTradition der Opel-Flaggschiffe erfolgreich fort. Die erste Generation wurde beiMarkteinführung 2009 zum "Europäischen Auto des Jahres" gekürt. In denvergangenen zehn Jahren verließen knapp 1,2 Millionen Insignia beiderGenerationen das Werk am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim.IntelliLux LED® Pixel Licht: Präzision mit 168 LED-ElementenEin Highlight im besten Sinne ist die Lichttechnik im neuen Opel Insignia. Eskommen künftig ausschließlich Voll-LED-Systeme zum Einsatz. Diese reichen vonerstmals im Insignia angebotenen extra energieeffizienten LED-Scheinwerfern bishin zum neuen adaptiven IntelliLux LED® Pixel Licht. Sorgten beim Insigniabisher 32 LED-Elemente bereits für beste Sichtverhältnisse bei Dunkelheit, sindes künftig 168 stadionhelle LED-Elemente der neuesten Generation - Segmentspitzebei den Volumenherstellern."Das IntelliLux LED® Pixel Licht ist erneut ein großer Fortschritt. LangeNachtfahrten werden damit entspannter und sicherer", erklärtOpel-Entwicklungschef Christian Müller. "Die neuen Scheinwerfer reagieren nochschneller, präziser und feiner auf die jeweilige Verkehrssituation. Dasintelligente System passt den Lichtkegel kontinuierlich an, um die Fahrbahnimmer perfekt auszuleuchten. Das bedeutet in jeder Situation beste Sicht - ohnedabei andere Verkehrsteilnehmer zu blenden."Zwei Steuergeräte - eines im Zusammenspiel mit der Frontkamera und eines imScheinwerfer - richten den Fernlichtstrahl unmerklich in Millisekunden aus.Durch die hohe Anzahl an kontinuierlich reagierenden LED-Elementen entsteht diefließende Anpassung des Lichtstrahls. So werden entgegenkommende odervorausfahrende Fahrzeuge noch exakter "ausgeschnitten", die Lichtkante wirdpräziser. Auf diese Weise leuchtet der Scheinwerfer einen größeren Bereich alsbisher aus, so dass außer dem passgenauen Ausschnitt nichts mehr im Dunkelnliegt.Je nach Fahrsituation und Umgebung variieren Leuchtweite und -ausrichtung. DieFunktionen reichen dabei von Kurven- und Schlechtwetterlicht über Stadt-,Landstraßen- und Autobahnlicht bis hin zur besseren Ausleuchtung beim Einparken.Insbesondere das adaptive Autobahnlicht haben die Ingenieure in der neuenIntelliLux LED®-Generation zusätzlich optimiert. In Linkskurven schwenkt derLichtstrahl nun weiter nach links mit. So erkennt der Fahrer beispielsweiseHinweisschilder am Fahrbahnrand in einer Entfernung, die bis dato im Dunkelnlag. Demgegenüber richtet sich der Lichtstrahl im Autobahn-Modus beiRechtskurven stärker als zuvor nach rechts aus, um Verkehrsteilnehmer aus derentgegenkommenden Richtung nicht zufällig zu blenden.Die 84 LED-Elemente pro Seite sind in den ultraschlanken neuen Scheinwerfern indrei Reihen angeordnet. Dazu kommen das Kurven- und Abblendlichtmodul sowie dascharakteristische, nun unterhalb der Hauptscheinwerfer platzierteLED-Tagfahrlicht.Mutig, klar, elegant: Neues Front- und Heckdesign steigert die Attraktivität"Der neue Insignia führt die mutige und klare Opel-Designphilosophie weiter",sagt Opel-Designchef Mark Adams. "Die neue Front unterstreicht densportlich-eleganten Charakter. Der Insignia wirkt niedriger, breiter undspiegelt deutsche Präzision bis ins kleinste Detail wider."Der neue chromumrandete Kühlergrill ist nun breiter und mit prominenthervortretenden Lamellen besetzt. Der in der Mitte der Chromspange sitzendeOpel-Blitz erscheint größer; die Chromspangenlinie selbst führt optisch aufeiner Höhe zum tiefer als bisher platzierten LED-Tagfahrlicht. So wirkt derInsignia in der Vorderansicht präsenter und tiefer; er steht "satter" auf derStraße. Zu diesem Effekt tragen links und rechts unten die sportlichgestalteten, kombinierten Einheiten aus Lufteinlässen und Nebelscheinwerfer bei.Gleiches Bild am Heck von Insignia Grand Sport und Sports Tourer: Klare,schnörkellose Linien bestimmen die Ansicht. Die Heckschürze wird im unterenBereich künftig auch bei der Limousine nicht mehr durch runde, sondern zweikantig geformte, ovale Auspuffendrohre charakterisiert.Das schlanke, durch horizontale Linien bestimmte Design setzt sich im Innenraumfort. Gezielt eingesetzte Chrom-Akzente unterstreichen die edleInterieur-Anmutung.Volles Programm: Neue Rückfahrkamera, Rückfahrassistent und Co.Flaggschiff-typisch verfügt der neue Opel Insignia über das volle Programm anAssistenz- und Infotainment-Systemen. Die Sicht nach hinten verbessert die neuedigitale Rückfahrkamera. Die im Heckstoßfänger untergebrachte Kamera projiziertbeim Einlegen des Rückwärtsganges ein scharfes, präzises Bild vom Geschehenhinter dem Fahrzeug auf den Infotainment-Bildschirm. Die Sicherheit beimAusparken erhöht der mit der Kamera erhältliche Rückfahrassistent. Das Systemerfasst mittels Radarsensoren Objekte im 90 Grad-Winkel bis zu 20 Meter linksund rechts hinter dem Insignia und warnt den Fahrer per Alarmsignal sowieAnzeige im Monitor. Zum weiteren Angebot zählen Assistenzsysteme wie:- Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung undFußgängererkennung- Spur- und Spurhalteassistent- Toter-Winkel-Warner- Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Notbremsfunktion- Verkehrsschilderkennung- Automatischer Parkassistent- Head-up-Display - für den sicheren Blick auf die Straße.Das Portfolio an Apple CarPlay sowie Android Auto kompatiblenInfotainment-Systemen reicht vom Multimedia Radio und Multimedia Navi bis zumMultimedia Navi Pro. Das Top-of-the-Line-Gerät bietet diverse ConnectedNavigation Services. Diese machen mit Echtzeit-Verkehrsinformationen,Online-Kartenaktualisierungen und vorausschauender Navigation die Reiseentspannter. Die Navigationsansicht selbst erscheint mit neu gestaltetenSymbolen in einem frischeren, moderneren Look. Per Notruffunktion E Call lässtsich im Bedarfsfall auf Kopfdruck in Sekundenschnelle Hilfe erreichen. Werdendie Gurtstraffer oder Airbags ausgelöst, setzt das System automatisch einenNotruf ab.Weiterhin groß geschrieben wird im Insignia der Komfort. Fahrer und Beifahrerkönnen auf Wunsch in den von der "Aktion Gesunder Rücken e.V." zertifiziertenergonomischen Aktiv-Sitzen Platz nehmen, während auf der Fahrt das kompatibleSmartphone kabellos per Wireless Charging auflädt. Und Insignia SportsTourer-Fahrer müssen selbst beim Beladen nicht auf den bekannten Komfortverzichten. 