Opel GT X Experimental: Die mutige Vision der Opel-Zukunft (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -- Nächster PACE!-Meilenstein: Markenstudie gibt Ausblick aufkünftige Opel-Modelle- Klarer Ausdruck der Opel-Werte: deutsch, nahbar, aufregend- Opel-Vizor: Design-Element für das neue Markengesicht- Visuelle und digitale Entschlackung: "Pure Panel" entwickeltInnenraum-Design weiter- Elektro-Power: GT X Experimental steht für Elektrifizierungaller Opel-Modelle bis 2024- Opel-Studien: Vermitteln Zukunftsvisionen seit mehr als 50JahrenOpel blickt mit einer neuen Konzeptstudie in die aufregendeZukunft der eigenen Marke. Ihr Name: Opel GT X Experimental - einmutiges, gerade einmal 4,06 Meter langes, kompaktes, vollelektrischesSUV mit fünf Türen, Coupé-Anmutung und voller innovativer Ideen. DerGT X Experimental verkörpert dabei die Opel-Werte und Visionen undgibt einen Ausblick auf die künftigen Modelle von Opel. Schon in demvergangenen November präsentierten Strategieplan PACE! hatte Opelangekündigt, das Markenprofil weiter zu schärfen. Der GT XExperimental ist das erste greifbare Ergebnis dieses Prozesses."Wir haben eine klare Vision, wie wir mit unserem PACE!-Plan dieZukunft von Opel erfolgreich gestalten wollen. Wir richten den Fokusauf ein starkes Markenprofil, das von unseren Werten - deutsch,nahbar, aufregend - bestimmt wird. Dies spielt eine wichtige Rolledabei, wieder nachhaltig erfolgreich zu werden. Unsere Konzeptstudiezeigt, wie wir diese Werte in unseren zukünftigen Produkten umsetzenwerden. Unsere Entwicklungs- und Design-Teams haben dies mit dem OpelGT X Experimental beeindruckend verwirklicht. Er gibt einen klarenAusblick darauf, wie wir bei Opel die künftige Mobilität sehen", sagtOpel CEO Michael Lohscheller.Mit leidenschaftlichem Pioniergeist technische Innovationenerschwinglich machenIn der Konzeptphase für den GT X Experimental startete Opel einenintensiven Prozess, das eigene Unternehmen und die eigenen Wertegrundlegend zu reflektieren. Opel kann auf eine 156-jährige Traditionzurückblicken: Diese begann mit der Nähmaschinenproduktion, ging indie Fahrradherstellung über und mündete im nunmehr fast 120 Jahrebestehenden Automobilbau - immer davon angetrieben, spannende undwichtige innovative Technologien für alle verfügbar zu machen. Überalle Jahrzehnte hinweg lässt sich dieser spezifische "Opel-Weg" indrei Werten zusammenfassen: deutsch, nahbar, aufregend. Für dieZukunft entwickelt die Marke diese Werte weiter: Opels "NewGermanness" beruft sich auf das Beste der traditionellen deutschenWerte - ausgezeichnete Ingenieurskunst, die Faszination für präziseausgearbeitete Produkte, der unbedingte Fokus auf Funktionalität,Qualität und Zuverlässigkeit - und verknüpft dies mit einer warmenund weltoffenen Haltung. Von diesem innovativen Opel-Geistinspiriert, trägt der neue GT X Experimental das reichhaltige Erbeder Marke in sich und führt dies in eine spannende Zukunft. Erkombiniert deutsche Ingenieurskunst, Präzision und Qualität mitvisionären Innovationen - und gibt damit einen Ausblick auf dieOpel-Modelle Mitte der 2020er Jahre: mutig und klar imErscheinungsbild, dabei extrem ansprechend, nahbar undkundenfokussiert.Opel hat sich für die Vision seiner zukünftigen Modelle dasErscheinungsbild eines kompakten SUVs von gerade einmal 4.063Millimetern Länge (Radstand: 2.625 mm, Breite: 1.830 mm, Höhe inkl.Antenne: 1.528 mm) ausgesucht: Denn SUVs sind die beliebtestenFahrzeuge auf dem Markt - und Opel will diese aufregenden Autos fürdie breite Öffentlichkeit noch attraktiver machen. Doch dazu müssenSUVs auch effizienter als je zuvor werden. Deshalb basiert der OpelGT X Experimental auf einer Leichtbau-Architektur, hat einenkleineren ökologischen Fußabdruck und fährt auf 17-Zoll-Rädern, dieoptisch größer erscheinen - gut für Fahrkomfort und Außenwirkunggleichermaßen. Gemäß dem Versprechen im PACE!-Plan, dass Opel bis2024 für alle seine Modelle eine elektrifizierte Variante anbietenwird, ist der GT X Experimental ein vollelektrisches Fahrzeug. DieLeistung liefert eine kompakte 50 kWh-Lithium-Ionen-Batterie dernächsten Generation - induktives Laden inklusive.Der GT X Experimental gibt nicht vor, vollautonomes Fahren zuermöglichen. Dafür bietet er Level 3-Funktionen des autonomenFahrens, das heißt, er kann in jeder Hinsicht selbstständig fahren,der Fahrer muss aber auf Nachfrage reagieren und eingreifen können.Klar und mutig: So sieht das Opel-Design der Zukunft ausDer GT X Experimental präsentiert innovative Technologien in einerausgewiesenen Schlichtheit. Vice President Design Mark Adams und seinTeam haben eine Philosophie für das charakteristische, deutscheOpel-Design entwickelt, die Klarheit mit mutiger Ausdrucksstärkekombiniert. Beim GT X Experimental wurde jede gewohnte Funktion,jeder Baustein hinterfragt. Immer mit dem Ziel, ein klares Design zuschaffen, das auf alle unnötigen Elemente verzichtet. Dies verstehtdas Design-Team unter "visueller Entschlackung".Der Opel GT X Experimental zeigt mutige Proportionen kombiniertmit schön strukturierten, fließenden Oberflächen. Seinecharakteristische Silhouette wird von einer kraftvollen Grafikbestimmt, welche den unteren und den oberen Fahrzeugbereichvoneinander trennt. Der untere Teil erscheint in hellem Grau, währendder obere Bereich samt Motorhaube, Scheiben und Dach in einem fastschwarzen Nachtblau gehalten ist. Dazwischen fließt eine strahlendgelbe Signaturlinie von vorne nach hinten, die dem Fahrzeug Strukturund Dynamik verleiht. Das Farbschema stellt eine Reminiszenz an dietraditionelle Opel Farbgebung grau/schwarz/gelb dar - in einemfrischen und modernen Look. Dank der gegenläufig im 90-Grad-Winkelöffnenden Türen heißt der GT X Experimental seine Passagiere miteinem freien, ungehinderten Zutritt Willkommen. Die sich nach hintenerstreckende Panorama-Windschutzscheiben-Dach-Konstruktion reicht biszu den Rücksitzen und unterstreicht die Helligkeit und Geräumigkeitdes SUVs.Die Opel-Designer haben auch die traditionellen so genannten"Schnittlinien" in der Karosserie - die aufgrund unterschiedlicherÖffnungen wie Türen und Motorhaube nötig sind - auf das absoluteMinimum reduziert. Die obere Kante der Türen wird von der gelbenSignaturlinie verborgen; die der Fondtüren trifft mit derKofferraumöffnung zusammen. Darüber hinaus haben die Designer aufkonventionelle Elemente wie Türgriffe und Außenspiegel bewusstverzichtet. Die Karosserie legt sich stattdessen wie eine glatteLeinwand um überraschende Details wie die kleinen Kameras, die ausder gelben Grafiklinie an den Seiten der Motorhaube hervortreten undtraditionelle Außenspiegel ersetzen.Ausgleichend zu dieser visuellen Entschlackung beleben sparsamintegrierte grafische Details das Erscheinungsbild des GT XExperimental. Am Schweller der Fahrerseite finden sich unterhalb derFondtür eingravierte beschnittene Dreiecke. Eines davon beherbergteinen kleinen, sechseckigen LED-Bildschirm, der den elektrischenLadestatus der Batterie angibt. Die 17-Zoll-Räder muten dank ihrerrobusten Gummiummantelung, die über den Felgenrand hinausgeht und diedunkelblauen Reifen so optisch vergrößert, viel voluminöser an. Diegelben Design-Linien an den Reifen greifen wiederum die Signatur derKarosserie auf. Sie umrahmen den elektronischen Opel-Blitz, der fürden Betrachter bei Reifenrotation waagerecht im Lot bleibt. Um denSUV-Charakter des Fahrzeugs zu betonen, verläuft im unteren Bereicheine Schutzverkleidung um das Auto, die dem GT X Experimental einenfesten, robusten Stand und einen rauen Look verleiht."Der Opel GT X ist Ausdruck unserer zentralen Markenwerte -deutsch, nahbar, aufregend. Er ist eine Studie, mit der sich dieMenschen identifizieren können. Er verbindet eine klare und mutigeDesigngestaltung mit fortschrittlichen Technologien, die das Lebenleichter machen. Dieses Fahrzeug steht für die spannende Zukunft derMarke", sagt Mark Adams.Opel-Kompass und Opel-Vizor: Die optische Identität der künftigenOpel-ModelleDer GT X Experimental offenbart dazu erstmals das neue Leitmotivfür die Front- und die Rückansicht künftiger Opel-Modelle: Beim"Opel-Kompass" kreuzen sich zwei Achsen mit dem Opel-Blitz in derMitte. Das legendäre Markenemblem wird so mehr als je zuvor zumzentralen Merkmal. Die vertikale Achse wird durch die nun nochschärfere und klarere Bügelfalte in der Motorhaube bestimmt, dieunterhalb des Blitzes weitergeführt wird. Die charakteristischeflügelförmige Grafik des Tagfahrlichts, die auch in allen künftigenOpel-Modellen beibehalten wird, symbolisiert die horizontale Achse.Das Thema spiegelt sich ebenso in der Rückansicht wider und zeigt denOpel-Kompass in Reinform: Der Blitz in der Mitte verbindet auch hierdie horizontale Linie der flügelförmigen Rückleuchten mit dervertikalen Linie, die sich von der Dachantennen-Finne bis hinab zurakzentuierten Bügelfalte im Stoßfänger zieht.In einem ebenso puren Design wie den Opel-Kompass haben dieDesigner das neue Opel-Gesicht gezeichnet, das den Pioniergeist desUnternehmens ausdrückt: Der "Opel-Vizor" umrahmt Hightech- undMarkenfeatures wie den LED-Blitz, der in verschiedenen Farben überden Betriebszustand des Fahrzeugs informiert, dieLED-Matrix-Scheinwerfer, das Tagfahrlicht sowie die Kameras undSensoren, die für Assistenzsysteme und autonome Fahrfunktionenbenötigt werden. Sie alle liegen unter dunkel getöntem Plexiglas. Daselegante Modul erstreckt sich über die gesamte Fahrzeugfrontunterhalb der Motorhaube. Der neue, unverwechselbare Opel-Vizor wirdals Designelement alle Opel-Modelle im weiteren Verlauf der 2020erJahre kennzeichnen.Pure Panel: Visuelle und digitale Entschlackung schafftWohlfühl-InterieurNach denselben Prinzipien wurde auch das luftige Interieur desOpel GT X Experimental gestaltet. Visuelle und digitale Entschlackunglautete hier die Maßgabe. Umgeben von derPanorama-Windschutzscheiben-Dach-Konstruktion und der durchgängigenSeitenfenster verbirgt der klar designte Innenraum so zunächst dieInnovationen, die er zu bieten hat. Dreh- und Angelpunkt ist derArmaturenträger - das "Pure Panel", das als Modul die Gestaltung desOpel-Vizors imitiert. Ein einziger breiter Bildschirm begrüßt dieFahrer und zeigt, dass die Vielzahl an Monitoren, Knöpfen undBedienelementen der gegenwertigen Serienmodelle schon baldüberflüssig werden könnte. Das Pure Panel hält die neuestenTechnologien und entscheidenden Informationen für die Fahrer bereit,während alle störenden optischen Reize außen vor bleiben. Die klareInnenraumgestaltung wird auch an der durchdachten Positionierung derBelüftungsdüsen deutlich: Sie liegen hinter dem Bildschirm verborgenund ermöglichen so eine klare, saubere Oberflächengestaltung. DasPure Panel zeigt darüber hinaus, wie Opel mit Technologien das Lebender Kunden leichter macht. Zwei im durchgängigen Bildschirmmodulintegrierte Ansichten - eine ganz links und eine ganz rechts -ermöglichen den Blick nach hinten, den die kleinen ausklappbarenKameras an den Fahrzeugseiten einfangen. Auch das Lenkraddesign istklar und schlicht; die zentrale horizontale Achse gibt ebenfalls dieForm des Opel-Vizors wieder. Und genauso wie in den Rädern bleibt derLED-Opel-Blitz in der Mitte unabhängig vom Lenkradeinschlag stetshorizontal ausgerichtet.Das klare Hightech-Design findet sich im gesamten Innenraumwieder. So scheinen beispielsweise die vier Sitze zu schweben undunterhalb der Kopfstützen befestigte abnehmbare Lautsprecher erlaubenMusikgenuss auch außerhalb des Fahrzeugs. Grafische Detailsunterstreichen den klaren, schnörkellosen Charakter: So wird dasDreieck-Motiv auch auf den Sitzflächen in Schulterhöhe sowie an Gas-und Bremspedal aufgenommen.Seit mehr als 50 Jahren: Opel-Studien präsentieren dieOpel-ZukunftDer GT X Experimental weist mit seinem Namen klar auf das ersteund richtungsweisende Konzeptfahrzeug von Opel, den Experimental GTvon 1965, hin - ein erschwingliches Coupé, das als erste Designstudieeines europäischen Herstellers Eingang in die Serienproduktion fand.Der Zusatz "X" unterstreicht den Plan von Opel, sich im SUV-Marktnoch stärker zu positionieren: 2021 sollen 40 Prozent allerverkauften Opel-Fahrzeuge SUVs sein.Über die Jahrzehnte hinweg hat Opel mit seinen Konzeptfahrzeugenstets einen Blick in die eigene Zukunft geworfen. Die meisten Studienwaren dabei nie für die Serienproduktion bestimmt. Vielmehr erlaubtensie es der Marke, Leitlinien für künftige Modelle zu erstellen. Indieser Tradition stehen auch die drei jüngsten Opel-Studien: DerMonza Concept von 2013 bildete das Thema Effizienz beiLeichtbauweise, Packaging und Antrieb visuell mit seinem schlankenDesign ab. Der GT Concept aus dem Jahr 2016 hob die Effizienz auf dienächste Stufe - mit einem Design, das mehr denn je die zentralenIdeen von Offenheit, Schlichtheit und Klarheit umsetzte. Der GT XExperimental setzt diesen Weg nun entschieden fort und spiegelt dieOpel-Markenwerte - deutsch, nahbar und aufregend - in seinem klarenund mutigen Design wider.