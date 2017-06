Opel-Chef Neumann tritt zurück

RüSSELSHEIM AM MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Automobilherstellers Opel, Karl-Thomas Neumann, ist am Montag von seinem Amt als Sprecher der Geschäftsführung zurückgetreten. Er werde aber Mitglied der Geschäftsführung bleiben, bis der Verkauf von Opel an die PSA-Gruppe abgeschlossen ist, teilte der deutsche Automobilhersteller mit. Der bisherige Finanzchef Michael Lohscheller wurde vom Opel-Aufsichtsrat einstimmig als Neumanns Nachfolger bestellt, so der Konzern weiter.

Es sei "eine schwierige, persönliche Entscheidung" gewesen, "Opel/Vauxhall mit dem Übergang an die PSA-Gruppe zu verlassen", sagte Neumann. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass Opel/Vauxhall mit dem Wechsel zur PSA-Gruppe noch erfolgreicher und stärker aufgestellt sein wird." Neumann war seit März 2013 Vorstandsvorsitzender von Opel.

