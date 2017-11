Opel-Chef Lohscheller: Opel bleibt deutsche Marke

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der Autobauer Opel betont auch unter französischer Führung seine deutschen Wurzeln.



"Opel bleibt eine echte und wirkliche deutsche Marke", sagte Opel-Chef Michael Lohscheller am Donnerstag in Rüsselsheim. "Und was für Opel gilt, gilt auch für Vauxhall: Jeder Vauxhall wird ein echter Vauxhall sein, Vauxhall wird eine britische Marke bleiben." Seit dem 1. August hat die Peugeot/Citroën-Mutter PSA bei Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall das Sagen. Ein Sanierungsprogramm und die Konzentration auf neue Technologien soll den Autobauer, der seit 1999 keinen Jahresgewinn mehr geschafft hat, wieder in die Gewinnzone bringen./ben/mar/DP/jha