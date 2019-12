Opel-Chef Lohscheller: Fusion von PSA und Fiat Chrysler bietet Chancen für Opel

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Opel-Chef Michael Lohscheller bewertet den Zusammenschluss des Mutterkonzerns PSA mit Fiat Chrysler positiv.



Dadurch entstehe ein noch schlagkräftigerer Konzern, sagte Lohscheller am Mittwoch. Das biete auch für Opel viele Chancen. "Wir werden auch in dem neuen, größeren Konzern die einzige deutsche Marke sein und für deutsche Ingenieurskunst stehen." Opel sei nachhaltig profitabel. "Wir werden global und elektrisch. Wir investieren in unsere Werke." Diesen Erfolgskurs werde man fortsetzen.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten die Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler ihre Mega-Fusion beschlossen. Die Konzerne wollen gemessen am Absatz den viertgrößten Autohersteller der Welt schmieden./mar/DP/mis